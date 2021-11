La IHF cambia uniforme sexista en el voleibol playa femenino

La Federación Internacional de Balonmano (IHF por sus siglas en ingles) respondió a las acusaciones de sexismo cambiando la normativa sobre la indumentaria femenina en las competiciones de voleibol playa. Según el artículo 4, ya no será obligatorio que las jugadoras vayan con bikini. Ahora, “el uniforme consiste en una camiseta sin mangas ajustada al cuerpo, pantalones cortos ajustados y accesorios permitidos”.

PUEDES VER Conoce a Carlota Planas, la agente de jugadoras de fútbol que derriba prejuicios en Europa

En julio de este año, las jugadoras de Noruega fueron multadas con 1.500 euros por asistir al Campeonato Europeo de Balomano Playa con mallas cortas en lugar de la tanga-bikini. Ellas denunciaron que la norma anterior era sexista y que estaban incómodas mientras jugaban, ya que la regla establecía que “las mujeres deben usar un bikini donde la parte superior debe ser un sostén deportivo ajustado con aberturas en los brazos. La parte inferior no debe tener más de diez centímetros en los lados”.

Debido a este suceso, en setiembre los ministros de deportes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Islandia y Finlandia escribieron una carta conjunta a la IHF pidiendo que se actualice la normativa de la vestimenta “no solo por el bien de las deportistas femeninas actuales, sino también para apoyar y animar a todos los deportistas, independientemente de su género o procedencia, a permanecer en el deporte”.

balonmano uniforme

Aunque el cambio en el reglamento mejora las condiciones de la vestimenta femenina, aún no las iguala con la masculina. Las mujeres deben llevar mangas y pantalones “ajustados al cuerpo”, una mención que no se recoge en la regla sobre el uniforme masculino. Talitha Stone, quien organizó la campaña para modificar pel reglamento, comento para el diario The Guardian que “espera que esto sea el comienzo del fin del sexismo y la cosificación de las mujeres y las niñas en el deporte”.