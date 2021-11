Klopp sobre Simeone: “De saber que no daba la mano tras el partido ni lo hubiese intentado”

En la previa de Liverpool vs. Atlético Madrid por la fecha 4 de la UEFA Champions League, Jürgen Klopp declaró en conferencia de prensa sobre el estilo de juego que presenta el conjunto Colchonero y el incidente que pasó con el ‘Cholo’ Simeone en el Wanda Metropolitano al final del encuentro.

El estratega alemán mencionó que el trabajo de Simeone es impresionante, a pesar de que no comparta su método. “Ya he dicho anteriormente que respeto mucho lo que está haciendo. Creo que no podemos hablar el uno del otro en lo personal porque obviamente no nos conocemos mucho el uno al otro. Lo que ha hecho en el Atlético durante tanto tiempo es absolutamente excepcional, lo respeto muchísimo. Tener a su equipo compitiendo así año tras año es realmente impresionante”, afirmó.

Respecto a que el argentino no lo saludó al final del partido, Klopp dijo: “Si hubiese sabido que él tenía la costumbre de no hacerlo tras el partido ni lo hubiese intentado. Cuando lo intenté él ya se estaba marchando e hice ese gesto (como si diese la mano al aire), que era innecesario por mi parte y con el que no estoy contento. Los dos somos emocionales y esa fue mi emoción entonces. Antes del partido nos dimos la mano y probablemente, supongo, que nos la daremos antes del partido en Anfield” , explicó.

El técnico de los Reds cree que el partido de mañana será como el de la ida, ya que los colchoneros son muy intensos a la hora de afrontar un partido de gran importancia. “Jugamos en casa, con nuestra gente y hace mucho tiempo del último partido aquí, contra el Milán”, dijo Klopp.

Finalmente, Jürgen confirmó las bajas de Naby Keita y James Milner, pero apuntó que Fabinho y Thiago Alcántara pueden estar disponibles. El encuentro se disputará el miércoles 3 de noviembre en Anfield a las 03:00 p.m. y será transmitido por la cadena ESPN.