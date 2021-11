Gregorio Pérez: “Sinceramente, yo no estoy de acuerdo con la bolsa de minutos”

Tras haber concretado su clasificación a la próxima Copa Libertadores con Universitario como Perú 3, Gregorio Pérez -DT de la U- y Jean Ferrari brindaron una conferencia de prensa en Campomar. El estratega uruguayo habló sobre diversos temas, pero destacó lo que dijo sobre la bolsa de minutos.

Pérez reconoció no estar de acuerdo con la implementación de la bolsa de minutos, pues considera que los jugadores jóvenes deben debutar por mérito y no por obligación. El técnico de 73 años cuestionó que se mantenga esta norma sin conocer si los futbolistas que juegan por la bolsa de minutos se quedan en el primer equipo.

Universitario de Deportes terminó en la tercera posición del acumulado 2021. Foto: Difusión

“Sinceramente, yo no estoy de acuerdo con la bolsa de minutos. Lógicamente, todos pregonamos que los jóvenes debuten en el club, pero sin ser obligatorio. No hay un registro que determine cuántos jugadores se quedan en el plantel después de jugar por la bolsa de minutos o si continúan al otro año”, sostuvo.

Uno de los argumentos para Pérez para no estar de acuerdo con la bolsa de minutos son los estragos que dejó la pandemia. “Se van a cumplir dos años que no hay fútbol de menores. Recién ahora hay un torneo sub-18 en el que juegan solamente los que tienen poder adquisitivo, porque el que no paga no puede intervenir. No lo entiendo muy bien, me parece discriminatorio y lo digo con todo respeto”, señaló.

Sobre la situación de los menores en la ‘U’, Gregorio Pérez valoró el trabajo que realiza en ese sentido el cuadro merengue, pero considera que la mayoría no está preparada para subir al primer equipo . “Nosotros contamos con una sub-18 que está llevando un buen trabajo y que está en un proceso de crecimiento, pero todavía está lejos de estar dentro de un plantel profesional”, apuntó.

Finalmente, el estratega merengue espera que las autoridades del balompié peruano encuentre una manera diferente de promover el fútbol juvenil. “Soy muy respetuoso de las decisiones, pero no veo que sea algo productivo. Ojalá se pueda buscar otro mecanismo que favorezca de alguna forma el crecimiento de los chicos”, concluyó.