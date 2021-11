ESPN EN VIVO PSG vs. Leipzig: sigue AQUÍ la TRANSMISIÓN de la Champions League

PSG vs. Leipzig EN VIVO se medirán este miércoles 3 de noviembre por la cuarta fecha del Grupo A de la Champions League 2021-22 a partir de las 3.00 p. m. (horario peruano). El encuentro tendrá como sede el estadio Red Bull Arena y será televisado por la señal de ESPN.

Asimismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, el relato minuto a minuto con videos de los goles y el resumen con el resultado final de este y otros partidos de hoy.

PSG vs. Leipzig: ficha del partido

Partido PSG vs. Leipzig ¿Cuándo juegan? Miércoles 3 de noviembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Red Bull Arena ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juega PSG vs. Leipzig?

En territorio peruano, el PSG vs. Leipzig se podrá sintonizar a partir de las 3.00 p. m. Revisa aquí el horario según tu ubicación geográfica.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (ET)

México: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

PSG vs. Leipzig: la previa

PSG visitará al Leipzig en uno de los duelos más interesantes de la cuarta jornada de la Champions League. Los alemanes tienen la obligación de ganar para no quedar eliminados del certamen, mientras que los parisinos puede asegurar su boleto a la siguiente ronda.

Con 7 unidades en tres partidos, el conjunto capitalino se ubica en la cima del torneo, por delante del Manchester City de Guardiola. De conseguir una victoria, podrían concretar su pase a la siguiente instancia del certamen.

El equipo de Mauricio Pocchettino anunció que Lionel Messi no estará presente con el plantel debido a una lesión en su rodilla izquierda y en su lugar entraría Julian Draxler. Otra de las bajas confirmadas es el central Sergio Ramos, el español no logra recuperarse y hasta el momento no disputó ningún partido con su actual club.

Por otro lado, la escuadra germana no tiene margen de error y solo le sirve un triunfo. Es el único integrante del grupo que no logró sumar en su último cotejo, ya que cayeron 3-2 en el Parque de los Príncipes. En esta fecha, podrían quedar descartados de la competición.

Tabla de posiciones Grupo A

¿Qué canal transmite el partido PSG vs. Leipzig?

Argentina: Star+, Fox Sports Premium

Bolivia: ESPN, Star+

Brasil: Star+, Fox Sports Web, Fox Sports App, NOW NET e Claro, FOX Sports 1 Brasil

Chile: ESPN, Star+

Colombia: ESPN, Star+

Ecuador: ESPN, Star+

México: Fanatiz Mexico

Paraguay: ESPN, Star+

Perú: ESPN, Star+

Estados Unidos: TyC Sports Internacional, PrendeTV, Paramount+

Uruguay: ESPN, Star+

Venezuela: ESPN, Star+

PSG vs. Leipzig: ¿qué canal es ESPN?

Satélite

Movistar TV: 483 (SD) y 884 (HD)

Claro TV: 36 (SD) y 1711 (HD).

Cable

Movistar TV: 504 (SD) y 740 (HD)

DirecTV: 621 (SD) y 1621 (HD)

Claro TV: 65 (SD) y 523 (HD).

¿Dónde ver PSG vs. Leipzig vía ESPN en Sudamérica?

Si quieres ver el PSG vs. Leipzig por la señal de ESPN, sintoniza los siguientes canales de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado:

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Dónde ver PSG vs. Leipzig ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del PSG vs. Leipzig, puedes ingresar al portal de Star+ e ingresar tu usuario y contraseña para acceder el contenido desde el dispositivo móvil con el que te encuentres (PC, celulares, tablet). En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este choque vía La República Deportes.

PSG vs. Leipzig: posibles alineaciones

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Herrera, Verratti, Gueye; Neymar Jr., Mbappé y Draxler.

Leipzig: Gulácsi; Klostermann, Simakan, Orban, Angeliño; Laimer, Adams, Haidara, Mukiele; Nkunku y André Silva.

¿Dónde se jugará el partido PSG vs. Leipzig?

El PSG vs. Leipzig se jugará en el Estadio Red Bull Arena, recinto ubicado en la ciudad de Leipzig, Alemania.