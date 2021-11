ESPN 3 EN VIVO Atlético de Madrid vs. Liverpool: ¿cómo y dónde ver duelo por Champions League?

Atlético de Madrid vs. Liverpool se miden EN VIVO en partido por la fecha 4 del Grupo B de la Champions League 2021-22 ONLINE EN DIRECTO este miércoles 3 de noviembre. La transmisión por internet podrá ser seguida por ESPN 3 a partir de las 3.00 p. m. de Perú desde el Estadio Anfield. Asimismo, puedes sintonizar el LIVE STREAMING del duelo de fútbol vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del Atlético de Madrid vs. Liverpool EN VIVO GRATIS gracias a la señal de ESPN 3. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada, goles, incidencias de los futbolistas y más.

Atlético de Madrid visita este miércoles al Liverpool con ganas de revancha, tras caer derrotado por 3-2 hace dos semanas en un vibrante partido en el Wanda Metropolitano, en busca de tres puntos que permita mantener sus aspiraciones a lograr el pase a octavos de final de la Champions League.

Tras disputarse las tres primeras jornadas de la fase de grupos de la competición continental, el equipo rojiblanco marcha en el segundo puesto de la llave B, a cinco puntos de su rival inglés, y empatado a cuatro puntos con el Porto, mientras que el AC Milan cierra la clasificación con tres derrotas.

ESPN 3 EN VIVO Atlético de Madrid vs. Liverpool: ficha del partido

Partido Atlético de Madrid vs. Liverpool ¿Cuándo juegan? Miércoles 3 de noviembre del 2021 ¿Dónde? Estadio Anfield Road ¿A qué hora? 3.00 p. m. (horario peruano) ¿En qué canal? ESPN 3

ESPN 3 EN VIVO Atlético de Madrid vs. Liverpool: posibles alineaciones

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Oxlade/Fabinho, Henderson, Curtis Jones; Salah, Roberto Firmino y Mané

Atlético de Madrid: Oblak; Giménez, Felipe, Mario Hermoso; Trippier, De Paul, Koke, Carrasco; Correa, Joao Félix; Luis Suárez.

ESPN 3 EN VIVO Atlético de Madrid vs. Liverpool: así marchan en la tabla de posiciones

ESPN 3 EN VIVO: ¿A qué hora juegan Atlético de Madrid vs. Liverpool?

Costa Rica: 2.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

ESPN 3 EN VIVO: ¿En qué canales ver Atlético de Madrid vs. Liverpool?

Argentina: ESPN3 Sur, Star+

Bolivia: Star+, ESPN3 Sur

Brasil: Estádio TNT Sports, HBO Max, TNT Go, TNT Brasil, GUIGO

Chile: Star+, ESPN3 Sur

Colombia: ESPN3 Sur, Star+

Ecuador: Star+, ESPN3 Sur

Francia: beIN Sports 1, Free, beIN SPORTS CONNECT

Alemania: DAZN2, DAZN

Internacional: UEFA.tv

Italia: NOW TV, Sky Sport 4K, Sky Sport 253, Sky Sport Football, SKY Go Italia, Mediaset Infinity

México: HBO Max, TNT Mexico, TNT Go

Paraguay: ESPN3 Sur, Star+

Perú: ESPN3 Sur, Star+

Portugal: Eleven Sports 2 Portugal

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Reino Unido: BBC Radio 5 Live, BT Sport Ultimate, BT Sport App, BT Sport 2, BTSport.com

Estados Unidos: TUDNxtra, Paramount+, PrendeTV

Uruguay: Star+, ESPN3 Sur

Venezuela: ESPN3 Sur, Star+

¿Dónde ver Atlético de Madrid vs. Liverpool vía ESPN 3?

Si no quieres perderte la transmisión del Atlético de Madrid vs. Liverpool, sintoniza la señal de ESPN 3 de acuerdo a los siguientes canales de tu operador de TV por cable o satélite:

Bolivia: canal 42 (Entel), canal 515 y 703 (Tigo)

Chile: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 495 y 887 (Movistar TV), canal 153 y 842 (VTR), canal 176 y 476 (Claro TV), canal 54 (CMET)

Colombia: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 488 y 887 (Movistar TV), canal 30 y 247 (Tigo), canal 512 y 1512 (Claro TV), canal 29 (Conexión Digital Express)

Ecuador: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 204 y 736 (Grupo TV Cable)

Perú: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 488 y 887 (Movistar TV satélite), canal 508 y 742 (Movistar TV cable), canal 70 (Star Globalcom), canal 66 y 524 (Claro TV), canal 79 (Cablemás)

Uruguay: canal 623 y 1623 (DirecTV)

Venezuela: canal 623 y 1623 (SimpleTV), canal 488 y 997 (Movistar TV), canal 108 y 1108 (Inter Satelital), canal 57 y 193 (Inter), canal 41 (TV Zamora).

¿Cómo seguir Atlético de Madrid vs. Liverpool por ESPN 3 ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Atlético de Madrid vs. Liverpool por internet, sintoniza las señales de ESPN Play y Star+, servicios de streaming que incluyen en su programación los encuentros televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes mantenerte informado desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.