DT de Melgar: “En Arequipa seremos más fuertes”

El entrenador del FBC Melgar, Néstor Lorenzo, confirmó que la pretemporada, para afrontar el próximo año Copa Sudamericana y el torneo nacional, se iniciará en los primeros días de diciembre. Desde ayer planifica, junto a la directiva, la campaña que tendrá como objetivo una buena participación internacional y la obtención del campeonato nacional.

Entre los primeros requerimientos realizados está la renovación de contrato al delantero Luis Iberico, quien terminó su vínculo con la institución luego del partido ante Universitario. En la siguiente entrevista hace un balance de lo que fue la campaña de Melgar en el presente año.

¿Profesor cómo asume la derrota ante la U y no lograr Copa Libertadores?

Hay bronca por el resultado. Nos faltó precisión en los últimos metros. Ellos se cerraron bien atrás luego del gol. Fue un partido condicionado porque necesitábamos ganar y asumimos el protagonismo, pero nos costó la terminación, nos faltó Cuesta, el fútbol es así, nos quedamos tristes.

En las últimas fechas Melgar tuvo un once titular fijo, pero en la última fecha se sintió la ausencia de Cuesta.

No creo. El funcionamiento del equipo no cambió, jugó bien. La diferencia estuvo con el gol que nos hicieron y su defensa del resultado. Nos costó, pero aún así llegamos, el funcionamiento no cambió, la intensidad y dinámica fue muy buena, dominamos el juego,

¿Empezó a planificar la temporada 2022?

Hace rato planificamos la próxima campaña, si bien necesitamos descanso, no es total porque tenemos la responsabilidad del armado del equipo y la planificación de la pretemporada. Estamos en eso.

La base del equipo está, pero hay jugadores como Iberico y algunos extranjeros que terminan contrato.

Iberico es un jugador que ha sido importante en el equipo, fue titular, ojalá se pueda quedar, lo quiero en el plantel, ojalá que lleguen a un acuerdo con la directiva. Sobre los extranjeros estamos hablando sobre esos temas con la dirigencia Hay predisposición y voluntad de armar un buen equipo. Fuimos visitantes en Lima y ahora sabemos que vamos a Arequipa para hacernos fuertes allá.

¿Lo deja conforme la clasificación a Copa Sudamericana?

Creo que la actitud del equipo lo demuestra que salimos a ganar en cualquier lado y ante cualquier rival. Somos un equipo grande y por eso hay que poner a Melgar arriba, por eso siempre salimos a ser protagonistas en cualquier cancha. El equipo me deja satisfecho y no tengo nada que reprochar.

Alguna vez dijo que el equipo estaba en formación, ¿logró consolidar eso?

Ojalá sigamos evolucionando en busca de la regularidad que nos permita terminar más arriba todavía. Tuvimos muchos problemas. Más allá de la logística, de no estar en Arequipa y no trabajar junto a Las Reservas, tuvimos problemas de Covid sobre todo en la primera fase de la Sudamericana, eso nos hizo tener una primera fase floja en cuando al puntaje. El equipo ahí estaba en formación porque había varios titulares nuevos, hoy ya nos conocemos, saben nuestra manera de trabajar, nuestra idea y siempre debemos mejorar en cuanto a los puntos débiles que tuvimos.

¿Cuál es la autocrítica que hace el comando técnico?

Tenemos internamente nuestra autocrítica, todas las semanas, ganemos o perdamos. Pero estoy conforme con el trabajo del comando técnico y con lo que hemos logrado imponer, una idea es ser protagonistas en Lima con cualquier rival, ser protagonistas en Sudamericana de local o visitante. Nos han costado algunos resultados, pero contento con el trabajo del equipo y con el trabajo profesional de mi comando técnico, estoy satisfecho con eso.

¿Qué se les puede decir a los hinchas de Melgar?

Espero podamos motivarlos para que llenen el estadio. Entiendo la pasión del hincha. Ojalá se identifiquen con la propuesta del equipo y nos acompañen siempre.