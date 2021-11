Riquelme le responde a Ruggeri: “Lo que diga ese muchacho, para mí no cuenta”

Sigue la polémica. La última derrota de Boca Juniors ante Gimnasia La Plata causó un incidente que no pasó desapercibido para la prensa argentina. Al finalizar el juego, Juan Román Riquelme hizo que todos los jugadores se bajaran del bus que estaba por partir para conversar. Esto no fue bien visto por algunos personajes y Óscar Ruggeri fue uno de los que arremetió contra el exfutbolista. La respuesta del vicepresidente del club no se hizo esperar.

“Cuando una persona, con la que no tengo relación, sale a decir esas cosas, no me causa nada. Lo que dice ese muchacho, para mí no cuenta”, manifestó en una entrevista con TNT Sports.

Recordemos que, hace unos días, el ahora panelista de ESPN mencionó que Riquelme y los dirigentes “creen que son los dueños”. Estas palabras no habrían caído bien en el cuadro de los peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano.

“Acá, cada uno es libre de decir lo que quiera. A ver, a mí me cuentan todas las cosas. Miro poca tele, pero me cuentan todo... A mí me enseñaron a vivir de una sola manera. Si sale un amigo mío, o me dice en la cara que yo lo defraudé, me pondría mal. Porque sé que mi amigo me quiere y yo a él lo quiero. Ahora, si lo dice una persona con la que no tengo relación, no me causa nada”, añadió el ex-Barcelona.

A su vez, consideró que no decepcionó a ninguna persona con su accionar. “No puedo defraudar a una persona con la que no tengo relación. Es tan simple como eso. Vivo muy simple. Me enseñaron a vivir de esa manera. Después, vivo tranquilo. No le hago mal ni le debo a nadie”, enfatizó.

Por otra parte, Boca Juniors tendrá un duro compromiso ante Argentinos Juniors por la semifinal de la Copa Argentina. Con pocas chances en el campeonato local, los bosteros enfocarán sus esfuerzos en este torneo para asegurar su pase a la Copa Libertadores.