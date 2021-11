Carlos Tévez sobre sus últimos días en Boca Juniors: “En el entretiempo me quebraba”

Carlos Tévez es uno de los últimos ídolos de Boca Juniors y su salida en junio del presente año dejó un sinsabor en la hinchada azul y oro. A más de cinco meses de su alejamiento de la Bombonera, y con el club en medio de varios cuestionamientos por el nivel mostrado, el ‘Apache’ apareció ante las cámaras para explicar cómo se dio su partida del equipo de sus amores y cómo influyó el fallecimiento de su padre.

“Lo que me pasaba en el tramo final es que venía cargando con un montón de cosas personales. No es fácil jugar con tu viejo internado un año y sabiendo que no tenía chance. En el entretiempo me quebraba, me largaba a llorar y en el segundo salía como si nada. Lo viví solo yo, mis compañeros y mi familia”, manifestó el argentino a ESPN.

El futbolista de 37 años precisó que su retiro del conjunto xeneize no pasó por un tema futbolístico , sino psicológico. Además, lo ocurrido con su papá fue un aliciente hasta cierto punto.

“Me hacía fuerte siempre la gente de Boca, mi familia, la gente que realmente me quería ver bien. Yo me tenía que poner la camiseta y la cinta de capitán y salir a jugar. También pensaba que era lo que le hacía feliz a mi viejo en ese momento, y eso me daba fuerza para seguir. Hasta que no pude más”, finalizó.

Recordemos que Carlitos se coronó campeón de la Copa Libertadores 2003, durante su primera etapa en la institución de Juan Román Riquelme, antes de irse a Europa y jugar en Manchester United, Manchester City y Juventus. Asimismo, fue internacional con su selección y disputó dos Copas del Mundo.