Atalanta vs. Manchester United EN VIVO: con Ronaldo, cómo y dónde ver partido por Champions League

Atalanta vs. Manchester United se miden EN VIVO en partido por la fecha 4 del Grupo F de la Champions League 2021-22 ONLINE EN DIRECTO este martes 2 de noviembre. La transmisión por internet podrá ser seguida por ESPN y Star+ a partir de las 3.00 p. m. de Perú desde el Gewiss Stadium (Bérgamo). Asimismo, puedes sintonizar el LIVE STREAMING del duelo de fútbol vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del Atalanta vs. Manchester United EN VIVO GRATIS gracias a la señal de ESPN y Star+. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada, goles, incidencias de los futbolistas y más.

Atalanta se quedó decepcionado luego de que el Manchester United concluyera con su remontada en los últimos minutos por la tercera jornada (3-2) de la UEFA Champions League, y tuvo que recurrir a otra hazaña tardía similar para empatar contra la Lazio durante el último sábado.

Ahora recibe la visita del tres veces campeón de Europa con solo tres puntos separando a los cuatro equipos que conforman el Grupo F, por lo que el elenco italiano, que actualmente ocupa la tercera posición (ganados 1, empatados 1, perdidos 1) debe apuntar a obtener un resultado positivo en este choque para seguir en la carrera por un boleto a la siguiente ronda.

Pese a la pesada atmósfera que se vive en Old Trafford, la Champions League ha ofrecido algo de alivio para Ole Gunnar Solksjaer y sus dirigidos, quienes se ubican como líderes en este grupo del torneo europeo (ganados 2, perdidos 1) tras recuperarse de una sorpresiva derrota fuera de casa ante el Young Boys en la primera jornada (2-1).

Algo que también resulta alentador para los Red Devils es su récord en este país, ya que están invictos en cinco compromisos como visitante en Champions League contra rivales italianos (ganados 3, empatados 2), y no se marchó al descanso estando en desventaja en ninguno de ellos.

Atalanta vs. Manchester United EN VIVO: ficha del partido

Partido Atalanta vs. Manchester United ¿Cuándo juegan? HOY martes 2 de noviembre del 2021 ¿Dónde? Gewiss Stadium (Bérgamo) ¿A qué hora? 3.00 p. m. (horario peruano) ¿En qué canal? ESPN y Star+

Atalanta vs. Manchester United EN VIVO: posibles alineaciones

Manchester United: De Gea, Lindelof, Varane, Maguire, Bissaka, Fernández, McTominay, Fred, Shaw, Ronaldo y Cavani

Atalanta: Muso, De Roon, Demiral, Lovato, Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Maehle, Ilicic, Pasalic y Zapata.

Atalanta vs. Manchester United EN VIVO: así marchan en su grupo

¿A qué hora juegan Atalanta vs. Manchester United EN VIVO?

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (ET)

México: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿En qué canales ver Atalanta vs. Manchester United EN VIVO?

Argentina: Star+, Fox Sports Premium

Bolivia: ESPN, Star+

Brasil: Star+, Fox Sports Web, Fox Sports App, NOW NET e Claro, FOX Sports 1 Brasil

Chile: ESPN, Star+

Colombia: ESPN, Star+

Ecuador: ESPN, Star+

México: Fanatiz Mexico

Paraguay: ESPN, Star+

Perú: ESPN, Star+

Estados Unidos: TyC Sports Internacional, PrendeTV, Paramount+

Uruguay: ESPN, Star+

Venezuela: ESPN, Star+.

¿Qué canal es ESPN?

Satélite

Movistar TV: 483 (SD) y 884 (HD)

Claro TV: 36 (SD) y 1711 (HD).

Cable

Movistar TV: 504 (SD) y 740 (HD)

DirecTV: 621 (SD) y 1621 (HD)

Claro TV: 65 (SD) y 523 (HD).

¿Dónde ver Atalanta vs. Manchester United vía ESPN en Sudamérica?

Si quieres ver el Atalanta vs. Manchester United por la señal de ESPN, sintoniza los siguientes canales de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado:

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Atalanta vs. Manchester United?

Para acceder a Star Plus y ver el Atalanta vs. Manchester United, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.