HOY Deportivo Cali vs. Atlético Huila: EN VIVO Y EN DIRECTO partido por la Liga BetPlay 2021

EN VIVO Deportivo Cali vs. Atlético Huila se juega este lunes 1 de noviembre por la jornada 17 de la Liga BetPlay 2021. El encuentro entre ambos equipos colombianos será en el Estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva y está pactado para las 6.05 p. m. (hora peruana y colombiana). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de Win Sports. Además, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

Deportivo Cali vs. Atlético Huila: posibles alineaciones

Atlético Huila: Banguera; Lozano, Escorcia, Restrepo, Palacios; Suárez, Deossa; Gil Mosquera, Amaya, Royero y Moreno Álvarez.

Deportivo Cali: De Amores; Franco, Menosse, Marsiglia, Tello; Colorado, Balanta; Arroyo, Gutiérrez, Vásquez y Rodríguez.

Deportivo Cali vs. Atlético Huila: ficha del encuentro

Partido Deportivo Cali vs. Atlético Huila ¿Cuándo juegan? Lunes 1 de noviembre ¿A qué hora? 6.05 p. m. (hora peruana y colombiana) ¿Dónde? Estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva ¿En qué canal? Win Sports

¿A qué hora juegan Deportivo Cali vs. Atlético Huila?

Perú – 6.05 p. m.

México – 6.05 p. m.

Ecuador – 6.05 p. m.

Colombia – 6.05 p. m.

Paraguay – 7.05 p. m.

Bolivia – 7.05 p. m.

Venezuela – 7.05 p. m.

Argentina – 8.05 p. m.

Chile – 8.05 p. m.

Uruguay – 8.05 p. m.

Brasil – 8.05 p. m.

¿Dónde ver Deportivo Cali vs. Atlético Huila?

La transmisión exclusiva del cotejo Deportivo Cali vs. Atlético Huila estará a cargo de Win Sports+ para territorio colombiano, canal que cuenta con los derechos televisivos de la Liga BetPlay 2021 y puede contratarse con los principales proveedores de TV por cable y/o satélite.

¿Cómo ver Deportivo Cali vs. Atlético Huila vía Win Sports+ EN VIVO?

Win Sports+ vía satélite:

DirecTV: Canal 634 (SD) - Canal 1634 (HD)

Movistar: Canal 497 (SD) - Canal 896 (HD)

ClaroTV: Canal 523 (HD).

Win Sports+ vía cable:

ClaroTV: Canal 522 (SD) - Canal 1522 (HD)

Tigo: Canal 139 (SD) - Canal 239 (HD).

Win Sports+ vía IPTV:

Movistar: Canal 210 (HD)

EMCALI: Canal 205 (HD)

ETB: Canal 388 (SD) - Canal 389 (HD)

Tigo: Canal 24 (SD) - Canal 239 (HD)

Win Sports+ vía IPTV:

¿Cómo ver Deportivo Cali vs. Atlético Huila vía ONLINE EN VIVO?

Para que no te pierdas la transmisión por internet del Deportivo Cali vs. Atlético Huila , ingresa a la plataforma Win Sports ONLINE, servicio de streaming donde podrás disfrutar la programación del canal Win Sports. En caso no tengas acceso al mismo, tienes la opción de mantenerte informado a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.