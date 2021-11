Cabanillas sobre incidente con Quevedo: Comenzó a insultarme y dijo que luego del partido nos vemos

Universitario de Deportes venció 2-1 a FBC Melgar por la última fecha de la Liga 1 Betsson. Al finalizar este encuentro se generó un conato de bronca entre los jugadores de ambos equipos. Nelson Cabanillas, futbolista del cuadro crema, reveló detalles de este incidente.

“Kevin Quevedo pensó que por conocerlo no iba a entrarle fuerte. Comenzó a insultarme, me dijo que luego del partido nos vemos. No me agredió, yo decidí ignorarlo pero salieron los más grandes a sacar cara por mí” , señaló el lateral izquierdo en declaraciones para RPP.

Por otro lado, el defensor se refirió a su buen rendimiento en el conjunto estudiantil en la última parte del campeonato. “Al inicio no había mucha confianza con el profesor Comizzo, luego me hizo jugar en un puesto que no era natural para mí pero felizmente salió bien y me dio mucha confianza para jugar. Cuando vino el profesor Pérez también supo guiarme”, manifestó.

Además, Cabanillas afirmó que le gustaría quedarse en el cuadro crema para ganar el título nacional en el 2022. “Siendo hincha de la U me gustaría quedarme y salir campeón. Creo que en esta semana iban a empezar las conversaciones con la mayoría de jugadores, todavía no he hablado nada”.

“Uno siempre aspira a hacer las cosas bien y creo que si seguimos juntado así vamos a poder llegar lejos”, agregó el defensor de 21 años.

Finalmente, aseguró que no sabe nada acerca de la posibilidad de volver a San Luis de Chile en la próxima temporada. “Mi representante no me ha comunicado y conmigo tampoco han hablado”, señaló.