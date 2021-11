Atalanta vs. Manchester United: a qué hora y dónde ver partido por la Champions League

Atalanta vs. Manchester United se juega este martes 2 de noviembre por la cuarta jornada de la UEFA Champions League. El encuentro será en el Stadio di Bergamo y está pactado para la 3.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora italiana). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de ESPN y Star Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

Atalanta vs. Manchester United: previa del partido

Los dirigidos por Gian Piero Gasperini toman este partido ante el Manchester United con cierto sabor a revancha luego de caer por 3-2 en Old Trafford. Los de Bergamo se habían puesto en ventaja por 2-0 con tantos de Mario Pašalić a los 15 minutos y Merih Demiral a los 28.

Sin embargo, el conjunto de Ole Gunnar Solskjær reaccionó a tiempo y volteó el marcador a su favor. El gol del triunfo lo terminó marcando Cristiano Ronaldo. Luego de este resultado, el United escaló a la primera plaza del Grupo F con seis puntos, mientras que el Atalanta se quedó en tercer lugar con cuatro unidades.

Mañana será un duelo clave, ya que puede determinar el futuro de ambos en la competición a falta de dos fechas para el cierre.

Atalanta vs. Manchester United: ficha del partido

Partido Atalanta vs. Manchester United ¿Cuándo juegan? Martes 2 de noviembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora italiana) ¿Dónde? Stadio di Bergamo ¿En qué canal? Star Plus

Atalanta vs. Manchester United: últimos duelos

Atalanta vs. Manchester United: cuarteto arbitral y VAR

Partido: Atalanta vs. Manchester United Rol Slavko Vinčić (Eslovenia) Árbitro central Tomaž Klančnik (Eslovenia) Asistente 1 Andraž Kovačič (Eslovenia) Asistente 2 Matej Jug (Eslovenia) Cuarto árbitro Bastian Dankert (Alemania) VAR

¿A qué hora juegan Atalanta vs. Manchester United?

En horario peruano, el choque Atalanta vs. Manchester United se disputará desde las 3.00 p. m. en el Perú y a las 9.00 p. m. en Italia. Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami): 4.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m

Brasil: 5.00 p. m

Chile: 5.00 p. m

España: 9.00 p. m.

Inglaterra: 9.00 p. m.

Italia: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite Atalanta vs. Manchester United EN VIVO?

El duelo Atalanta vs. Manchester United será transmitido en territorio peruano por la señal de Star Plus, canal que cuenta con los derechos televisivos de torneos como la UEFA Champions League. Conoce en qué canales podrás ver el partido desde el extranjero:

Perú: Star Plus, ESPN Sur

Argentina: Star Plus, ESPN Sur

Bolivia: Star Plus, ESPN Sur

Chile: Star Plus, ESPN Sur

Ecuador: Star Plus, ESPN Sur

Colombia: Star Plus, ESPN Sur

Venezuela: Star Plus, ESPN Sur

México: HBO Max, TNT Go

Uruguay: Star Plus, ESPN Sur

Paraguay: Star Plus, ESPN Sur

Brasil: TNT Brasil

Estados Unidos: TUDN USA, Paramount+

España: Movistar+

Reino Unido: BT Sport 2

Italia: Sky Sport Action

¿Dónde ver Atalanta vs. Manchester United ONLINE GRATIS?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Atalanta vs. Manchester United por internet desde Perú, debes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver Atalanta vs. Manchester United?

Para acceder a Star Plus y ver el Atalanta vs. Manchester United, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés inscrito, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿En qué estadio juegan Atalanta vs. Manchester United?

El escenario escogido para este compromiso entre Atalanta vs. Manchester United será en el Stadio di Bergamo, casa deportiva localizada en Bergamo, Italia, que cuenta con una capacidad para más de 21.000 espectadores.

