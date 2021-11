¿Despedida sin debut? Sergio Ramos podría dejar el PSG, según prensa francesa

Mal pronóstico. Si bien el PSG ha conseguido buenos resultados en los torneos que afronta, esto no fue suficiente para alejar las críticas. A los cuestionamientos recibidos sobre el rendimiento, ahora se sumó la presión en torno a una de sus grandes fichajes. Sergio Ramos no disputa un partido desde hace seis meses y esta situación estaría siendo evaluada por los directivos del club.

“La confianza que algunos depositaron en el defensa en el momento de su fichaje, o incluso tras su lesión en la pantorrilla unas semanas después, ya no es inquebrantable hoy. Tanto es así que la opción de la rescisión de contrato, aunque no está en la agenda del día, ya no es ciencia ficción. El PSG empieza a admitir que pudo haberse equivocado”, menciona el periódico Le Parisien.

Sergio Ramos disputó su último partido con el Real Madrid en la derrota 2-0 ante el Chelsea Foto: EFE

Recordemos que hace unos días el director deportivo del cuadro parisino se manifestó en relación a las noticias que circulan en los medios españoles sobre el experimentado central. “ Estáis siguiendo el juego de la prensa española. Sabíamos cómo estaba cuando llegó y que tenía un problema” , replicó Leonardo ante las preguntas de los periodistas locales.

Recordemos que el último juego del ex Real Madrid fue en mayo ante el Chelsea por las semifinales de la Liga de Campeones. Una de las hipótesis que desliza el medio es que el futbolista de 35 está apurando su regreso al césped, esto estaría ocasionando “desequilibrios musculares por sus ganas de ir más rápido que la medicina”.

Por otra parte, mientras se define una fecha para su recuperación, el equipo de Mauricio Pochettino tendrá que afrontar su cuarto cotejo en la Champions League ante el RB Leipzig en Alemania. De lograr un triunfo, podrán asegurar su presencia en la próxima instancia de la competición.

¿Cuándo, dónde y a qué hora jugarán PSG vs. RB Leipzig?

PSG vs. RB Leipzig se jugará este miércoles 3 de noviembre a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). El duelo corresponde a la fecha 4 del grupo A de la Champions League y tendrá como sede el Estadio Red Bull Arena.