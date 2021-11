Rayo vs. Celta EN VIVO: cómo y dónde ver partido por LaLiga

Rayo vs. Celta EN VIVO. Clubes jugarán en partido por la fecha 12 de LaLiga Santander 2021-2022 ONLINE EN DIRECTO este lunes 1 de noviembre. La transmisión por internet podrá ser seguida por DirecTV Sports y Star+ a partir de las 12.30 p. m. de Perú desde el Estadio Campo de Fútbol de Vallecas. Asimismo, puedes sintonizar el LIVE STREAMING del duelo de fútbol vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del Rayo vs. Celta EN VIVO GRATIS gracias a la señal de DirecTV Sports y Star+. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada, goles, incidencias de los futbolistas y más.

Tras 11 jornadas de LaLiga Santander y con un impresionante registro de 19 puntos, el Rayo Vallecano puede sin duda aspirar a metas más grandes que lograr la permanencia. Vencedor por 1-0 frente al Barcelona el último miércoles, el equipo franjirrojo está ubicado en la zona de competiciones europeas.

Octavo en el campeonato anterior, el Celta ha tenido un inicio de temporada francamente decepcionante. Los celestes están demostrando una gran falta de puntería, como en su derrota ante la Real Sociedad el pasado jueves.

El conjunto del ‘Chacho’ Coudet no ha visto puerta en tres de sus últimos cuatro encuentros, y únicamente dos equipos superan al Celta (cinco) en quedarse sin marcar en más partidos de LaLiga esta campaña.

Rayo vs. Celta EN VIVO: ficha del partido

Partido Rayo vs. Celta ¿Cuándo juegan? Lunes 1 de noviembre del 2021 ¿Dónde? Estadio Campo de Fútbol de Vallecas ¿A qué hora? 12.30 p. m. (horario peruano) ¿En qué canal? DirecTV Sports y Star Plus

Rayo vs. Celta EN VIVO: posibles alineaciones

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliú, Saveljich, Catena, Fran García; Isi Palazón, Pathé Ciss o Valentín, Comesaña, Álvaro; Trejo; Falcao.

Celta: Dituro; Hugo Mallo, Araujo, Murillo, Javi Galán; Tapia; Brais Méndez, Beltrán, Nolito; Aspas y Mina.

¿A qué hora juega Rayo vs. Celta EN VIVO?

México: 12.30 a. m.

Perú: 10.30 a. m.

Ecuador: 12.30 a. m.

Colombia: 12.30 a. m.

Bolivia: 1.30 p. m.

Venezuela: 1.30 p. m.

Paraguay: 1.30 p. m.

Argentina: 2.30 p. m.

Uruguay: 2.30 p. m.

Brasil: 2.30 p. m.

Chile: 2.30 p. m.

¿En qué canales ver Rayo vs. Celta EN VIVO?

Argentina: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Argentina, Star+, directvsports.com

Bolivia: Star+

Brasil: Star+, ESPN (Brasil), NOW NET e Claro, GUIGO

Chile: Star+, DIRECTV Sports Chile, directvsports.com, DIRECTV Sports App

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, Star+, DIRECTV Sports App, directvsports.com

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, Star+, DIRECTV Sports App, directvsports.com

Francia: beIN Sports MAX 6, beIN SPORTS CONNECT, Free

Alemania: DAZN1, DAZN

Italia: DAZN

México: Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: Star+

Perú: DIRECTV Sports App, Star+, directvsports.com, DIRECTV Sports Peru

España: Movistar+, Movistar Laliga

Reino Unido: LaLigaTV, Premier Sports 1, Premier Player HD

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, directvsports.com, Star+, DIRECTV Sports App

Venezuela: DIRECTV Sports App, directvsports.com, DIRECTV Sports Venezuela, Star+

¿Cómo ver Rayo vs. Celta en DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver Rayo vs. Celta en Star+?

Para acceder a Star Plus y ver el Rayo vs. Celta, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.