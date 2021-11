Partidos de hoy, lunes 1 de noviembre del 2021: ¿Quiénes juegan y dónde ver en vivo?

Sigue todos los partidos de hoy del fútbol de Perú (Selección Peruana, Liga 1, Segunda División), principales ligas (La Liga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Liga MX, Liga Profesional) y torneos del mundo (Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Champions League).

Este lunes 1 de noviembre 2021 disfruta los emocionantes encuentros de los diferentes torneos del mundo. Uno de los partidos más interesante es el de Rayo Vallecano vs. Celta de Vigo, por la Liga de España. Asimismo, por la Premier League nos trae el cotejo de Wolverhampton Wanderers vs Everton . Mientras que en la región sudamericana veremos el Corinthians vs Chapecoense.

No te puedes perder los compromisos de hoy, conoce aquí los horarios de cada partido y en que canal serán transmitidos. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de los encuentros, fútbol en vivo a través de La República Deportes.

España - La liga

Rayo Vallecano vs. Celta de Vigo

Canal: DirecTV Sports

Hora: 12.30 p. m.

Levante vs, Granada

Canal: ESPN2 Sur, Star+

Hora: 3.00 p. m.

Inglaterra - Premier League

Wolverhampton Wanderers vs Everton

Canal: ESPN Sur, Star+

Hora: 3.00 p. m.

Argentina - Superliga Argentina

Patronato vs. Colón

Canal: TyC Sports, AFA Play

Hora: 5.00 p. m.

Central Cordoba vs. Aldosivi

Canal: Espn Sur

Hora: 7.15 p. m.

Italia - Serie A

Bologna vs. Cagiliari

Canal: ESPN Sur

Hora: 2.45 p. m.

Brasil - Brasilerao

Cuiabá vs RB Bragantino

Canal: Fanatiz Brasilerao

Hora: 6.00 p. m.

Corinthians vs Chapecoense

Canal: Spo Internacional

Hora: 7.30 p. m.

México - Liga MX