Messi tras posible retiro luego de Qatar 2022: “La verdad que no, vivo el día a día”

Este lunes, el diario Sport dio a conocer una entrevista exclusiva, realizada desde su hogar, al astro del fútbol, Lionel Messi. En ella, el capitán de la Albiceleste habló sobre el buen momento que atraviesa con la selección argentina, luego de ganar la Copa América 2021. Además, contó sus metas para el Mundial de Qatar 2022.

“Estamos muy ilusionados por hacer grandes cosas. Venimos de ganar la Copa América tras haberla buscado tanto tiempo, de estar tan cerquita durante tanto tiempo sin poder consagrar con la selección. Después de esto, la ilusión es grande para lo que viene.” , reveló el atacante, tras ser consultado sobre el triunfo de su selección ante Brasil en la Copa organizada por Conmebol. Asimismo, Messi se refirió a las posibilidades de Argentina para el Mundial Qatar 2022. “Estamos bien hoy por hoy, todavía nos falta para ser uno de los grandes candidatos, aún no lo somos. Hay otras selecciones mejores. Estamos por el buen camino” , detalló.

Lionel Messi también habló de su futuro tras la Copa del Mundo. Actualmente, el delantero tiene 34 años de edad, por lo que el medio deportivo no dudó en consultarle sobre una eventual retirada luego del torneo de Qatar. “La verdad que no, vivo el día a día, año a año. No sé qué pasará en el mundial o después del mundial. La verdad que no lo pienso, pasará lo que tenga que pasar en ese momento” , afirmó bastante tranquilo.

Trofeos pendientes