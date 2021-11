Lionel Messi le responde a Joan Laporta: “Me dolieron sus palabras”

Continúa la polémica. La partida de Lionel Messi fue uno de los acontecimientos que marcó la presente temporada y, sobre todo, fue muy significativa para la afición del Barcelona. A pocos meses de su arribo al Paris Saint Germain, el argentino conversó con el diario Sport y se manifestó en relación a las declaraciones que tuvo el presidente Joan Laporta sobre su salida.

“Me dolieron porque creo que no tiene necesidad de decir eso, es como sacarte la pelota de encima y no asumir sus consecuencias, ni hacerse cargo de las cosas. Esto hace pensar a la gente o genera un tipo de dudas que creo que no me lo merezco”, descargó el atacante de 34 años.

Recordemos que hace unos meses el mandamás catalán sostuvo que tenía la esperanza de que el rosarino jugara gratis. Tras la reciente entrevista, se pudo conocer que estas palabras tuvieron eco y no cayeron bien en el campeón de América.

“Hice todo lo posible por quedarme, nunca en ningún momento se me pidió que jugara gratis. Se me pidió que me rebajara el sueldo un cincuenta por cierto y lo hice sin ningún problema. Estábamos en disposición de ayudar más al club. Las ganas y el deseo mío y de mi familia era de quedarnos en Barcelona”, añadió.

Por otra parte, el ahora compañero de Neymar y Mbappé se refirió al presente que atraviesa la institución culé y ve con optimismo su futuro cercano.

“Tiene una gran plantilla, juega muy bien. Los veo cada vez que puedo. Aparecieron chicos importantes y muy buenos, como es el caso de Gavi. A nivel de equipo están bien. Con la vuelta del Kun y Dembélé, si vuelve bien, van a ser una gran ayuda para el equipo. Siempre va a estar allí porque es uno de los mejores del mundo”, puntualizó.