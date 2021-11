Messi sobre séptimo Balón de Oro: “Sería extraordinario, una locura”

Lionel Messi es el favorito de su entrenador, Mauricio Pochettino, y de muchos ídolos del balompié para proclamarse como ganador del Balón de Oro 2021. Por ese motivo, el diario catalán SPORT, al que el jugador brindó una entrevista exclusiva desde su casa, no dudó en consultarle sobre el ansiado premio.

“Si te soy sincero, no lo pienso” , comentó el capitán de la Albiceleste, para luego añadir: “Mi mayor premio fue lo que pude conseguir con la selección (la Copa América 2021), tras haber luchado y peleado tanto por ese reconocimiento. Ese logro fue lo máximo por todo lo que costó” , con lo que dejó en claro que obtener el ansiado trofeo no era uno de sus principales objetivos para el presente año.

No obstante, minutos después, el delantero del Paris Saint Germain afirmó que ganar el premio por séptima vez sería una ‘locura’. “Si llega el Balón de Oro sería extraordinario, por lo que significa ganar uno más. El número siete, sería una locura. Si no, no pasa nada, ya conseguí uno de mis más grandes objetivos y estoy muy feliz por ello. En el Balón de Oro que pase lo que tenga que pasar” , recalcó.

El legado de Messi para los jóvenes