Messi sobre Barcelona: “Nadie me pidió que jugara gratis”

La salida de Lionel Messi tras más de 20 años del equipo donde se formó profesionalmente, FC Barcelona, marcó un hito en la historia del fútbol mundial. A casi tres meses del hecho, el delantero argentino se refirió a los motivos de su partida en una entrevista exclusiva, desde su casa, para el diario catalán SPORT.

Al ser consultado sobre los pedidos económicos que le realizó la directiva para permanecer en el club, el astro argentino mencionó que esta nunca le pidió que jugara gratis. “Hice todo lo posible por quedarme, nunca se me pidió que jugará gratis. Se me pidió que me rebajara el sueldo al 50% y lo hice sin ningún problema. Estábamos en disposición de ayudar al club. El deseo mío y de mi familia era quedarnos ahí.” , puntualizó el ahora atacante del Paris Saint Germain.

Tras la salida del seleccionado albiceleste del club Blaugrana, el presidente Joan Laporta dijo que “Le hubiese gustado que Messi, a última hora, dijese que jugaría gratis”. Al respecto durante la entrevista a SPORT, Messi reafirmó que nadie le había realizado tal petición. “La verdad, que nadie me pidió que jugara gratis, me parecen que las palabras del presidente están fuera de lugar, y me dolieron, es como sacarse la pelota de encima y no hacerse cargo de las cosas. Genera una duda que no me merezco” , enfatizó bastante tranquilo.

Messi se ve en Barcelona a futuro