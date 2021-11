Atalanta vs. Manchester United EN VIVO vía ESPN: ¿cómo ver el duelo de la Champions League?

Atalanta vs. Manchester United EN VIVO se medirán este martes 2 de noviembre por la cuarta jornada del grupo F de la Champions League. El encuentro entre ambas escuadras está pactado a las 3.00 p. m. (hora peruana) y tendrá como escenario el estadio Atleti Azzurri d’Italia. El juego contará con la TRANSMISIÓN EN DIRECTO a través de la señal de ESPN.

Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

Atalanta vs. Manchester United: ficha del partido

Partido Atalanta vs Manchester United ¿Cuándo juegan? Martes 2 de noviembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Atleti Azurri d’Italia ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juega Atalanta vs. Manchester United?

En territorio peruano, el Atalanta vs. Manchester United se podrá sintonizar a partir de las 3.00 p. m. Revisa aquí el horario según tu ubicación geográfica.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (ET)

México: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

Atalanta vs. Manchester United: la previa

El inicio de la cuarta jornada de la Champions League tendrá como principales protagonistas a Atalanta y Manchester United. Los de Bérgamo vienen recuperándose en la Serie A, mientras que los red devils intentarán conseguir un nuevo triunfo que les permita salir de la crisis deportiva.

En su última presentación por el certamen continental, la escuadra de Cristiano Ronaldo consiguió un agónico triunfo por 2-1 ante los italianos en Old Trafford.

Recordemos que luego de la goleada sufrida ante el Liverpool por la Premier League, los de Ole Gunnar Solskjaer vencieron al Tottenham y buscarán dar el golpe como visitantes para quedar a tiro de la clasificación.

Por su parte, el equipo de Gasperini volvió a pelear por los primeros lugares del torneo local y, en el plano internacional, intentarán quedarse con la cima del grupo.

Tabla de posiciones grupo F

¿Qué canal transmite el partido Atalanta vs. Manchester United?

Argentina: Star+, Fox Sports Premium

Bolivia: ESPN, Star+

Brasil: Star+, Fox Sports Web, Fox Sports App, NOW NET e Claro, FOX Sports 1 Brasil

Chile: ESPN, Star+

Colombia: ESPN, Star+

Ecuador: ESPN, Star+

México: Fanatiz Mexico

Paraguay: ESPN, Star+

Perú: ESPN, Star+

Estados Unidos: TyC Sports Internacional, PrendeTV, Paramount+

Uruguay: ESPN, Star+

Venezuela: ESPN, Star+

Atalanta vs. Manchester United: ¿qué canal es ESPN?

Satélite

Movistar TV: 483 (SD) y 884 (HD)

Claro TV: 36 (SD) y 1711 (HD).

Cable

Movistar TV: 504 (SD) y 740 (HD)

DirecTV: 621 (SD) y 1621 (HD)

Claro TV: 65 (SD) y 523 (HD).

¿Dónde ver Atalanta vs. Manchester United vía ESPN en Sudamérica?

Si quieres ver el Atalanta vs. Manchester United por la señal de ESPN, sintoniza los siguientes canales de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado:

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Dónde ver Atalanta vs. Manchester United ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Atalanta vs. Manchester United, puedes ingresar al portal de Star+ e ingresar tu usuario y contraseña para acceder el contenido desde el dispositivo móvil con el que te encuentres (PC, celulares, tablet). En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este choque vía La República Deportes.

Atalanta vs. Manchester United: posibles alineaciones

Atalanta: Muso, De Roon, Demiral, Lovato, Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Maehle, Ilicic, Pasalic y Zapata. DT: Gian Piero Gasperini.

Manchester United: De Gea, Lindelof, Varane, Maguire, Bissaka, Fernández, McTominay, Fred, Shaw, Ronaldo y Cavani. DT: Ole Gunnar Solskjaer.

¿Dónde se jugará el partido Atalanta vs. Manchester United?

El Atalanta vs Manchester United se jugará en el Estadio Atleti Azzurri d’Italia, coloso ubicado en Bérgamo, Italia.