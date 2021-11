Dinamo Kiev vs. FC Barcelona por ESPN 2: ¿a qué hora juegan por la Champions League?

Dinamo Kiev vs. FC Barcelona EN VIVO este martes 2 de noviembre se miden por la cuarta fecha de la fase de grupos en la Champions League 2021-22. El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico de Kiev a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) y contará con transmisión a cargo de ESPN 2. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE del compromiso, ingresa a La República Deportes, donde podrás conocer las alineaciones confirmadas de cada club, seguir el relato minuto a minuto y ver videos de los goles.

Dinamo Kiev vs. FC Barcelona: ficha del partido

Partido Dinamo Kiev vs. FC Barcelona ¿Cuándo juegan? Martes 2 de noviembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Olímpico de Kiev ¿En qué canal? ESPN 2

¿A qué hora juegan Dinamo Kiev vs. FC Barcelona?

El encuentro Dinamo Kiev vs. FC Barcelona lo podrás ver a partir de las 3.00 p. m. en territorio peruano. Consulta la siguiente guía de horarios para seguir el duelo desde otros países:

Costa Rica: 2.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Dinamo Kiev, colero del Grupo E de la Champions League con apenas un punto, intentará conseguir su primera victoria en casa frente a un irregular FC Barcelona, que solo lleva tres unidades y necesita el triunfo para ilusionarse con pelear por un lugar en los octavos de final.

El cuadro ucraniano tratará de cobrarse la revancha de su derrota más reciente en el torneo, precisamente a manos del Barça, por 1-0 con gol del defensa Gerard Piqué, capitán del elenco blaugrana.

Los catalanes, por su parte, viven un momento de transición luego del despido del técnico Ronald Koeman por malos resultados. En su torneo doméstico, llevan tres fechas seguidas sin saber lo que es ganar y, además, acaban de confirmar la baja por al menos tres meses de su delantero Sergio Agüero.

Dinamo Kiev y FC Barcelona mantienen un historial entre sí de 13 enfrentamientos, con saldo de nueve juegos ganados por los culés, tres para los blanquiazules y un empate.

¿Qué canal transmite Dinamo Kiev vs. FC Barcelona?

En Sudamérica, el canal encargado de televisar el cotejo Dinamo Kiev vs. FC Barcelona será ESPN 2.

Argentina: ESPN 2

Bolivia: ESPN 2

Brasil: HBO Max

Chile: ESPN 2

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

México: HBO Max

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2

Estados Unidos: Paramount+, PrendeTV

España: M. Liga de Campeones 2, M. Liga de Campeones 3, LaLiga TV (Bar).

¿Dónde ver Dinamo Kiev vs. FC Barcelona vía ESPN 2?

Si no quieres perderte la transmisión del Dinamo Kiev vs. FC Barcelona, sintoniza la señal de ESPN 2 de acuerdo a los siguientes canales de tu operador de TV por cable o satélite:

Argentina: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 y 1009 (Telecentro), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital)

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo)

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 843 (VTR), canal 175 y 475 (Claro TV)

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 29 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV),

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV).

Paraguay: canal 104 (Tigo)

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV)

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV)

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Cómo seguir Dinamo Kiev vs. FC Barcelona por ESPN 2 ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Dinamo Kiev vs. FC Barcelona por internet, sintoniza las señales de ESPN Play y Star+, servicios de streaming que incluyen en su programación los encuentros televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes mantenerte informado desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Qué partidos transmite ESPN 2?

Además de encuentros como el Dinamo Kiev vs. FC Barcelona, en la señal de ESPN 2 podrás seguir duelos de torneos y ligas de Europa (Champions League, Europa Leagual, LaLiga, Serie A, Premier League) y la liga argentina. También encontrarás algunos cotejos de las eliminatorias de UEFA para el Mundial Qatar 2022.

¿Cuál es la programación de ESPN 2?

La programación variada de ESPN 2 ofrece a sus televidentes no solo eventos de fútbol en vivo como el Dinamo Kiev vs. FC Barcelona, sino también otros deportes (básquetbol, boxeo, automovilismo, artes marciales mixtas). Además, se incluyen espacios de análisis, entrevistas, programas de opinión, etc.