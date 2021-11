¡CR7 explotó! Cristiano Ronaldo lanza una frase de grueso calibre contra sus críticos

Es uno de los mejores jugadores del mundo; sin embargo, en las últimas semanas ha estado en el ojo de la tormenta debido a los malos resultados que ha conseguido el Manchester United. Cristiano Ronaldo ha sido uno de los principales futbolistas del plantel al cual han cuestionado por su rendimiento en los Diablos Rojos.

Durante una entrevista, el exfutbolista del Real Madrid restó importancia a las críticas que ha recibido su equipo y él, pese a que en la última fecha de la Premier League los de Manchester golearon 3-0 al Tottenham con un tanto de ‘CR7’.

“Mi trabajo es ayudar al equipo con mi experiencia, mis goles y mis asistencias, así que estoy encantado de haber ayudado. No me importa (lo que digan los críticos) porque he jugado 18 años como profesional, así que sé que un día la gente dirá que somos perfectos y al día siguiente dirán que somos una m*****”, declaró a Sky Sports.

Cristiano Ronaldo regresó al Manchester United en agosto del presente año. Foto: composición EFE

En la misma línea, el crack portugués indicó que tras haber jugado 18 años como profesional, ya esta acostumbrado a este tipo cuestionamientos por parte de la afición.

“Sé que tenemos que lidiar con ello, pero siempre es mejor cuando la gente dice cosas buenas de nosotros y está contenta”, agregó.

En otro momento, Cristiano Ronaldo resaltó la victoria que consiguieron ante los Spurs, luego de caer goleados 5-0 ante Liverpool hace dos semanas.