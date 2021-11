Rodrigo De Paul: “Hay una espinita con el Liverpool, creo que el resultado fue injusto”

En la previa del partido entre Liverpool y Atlético de Madrid por la fecha 4 de la Champions League, Rodrigo de Paul conversó con los medios de prensa y dio sus impresiones sobre la última victoria ante el Betis. Asimismo, el volante argentino calentó el encuentro ante la escuadra ‘red’ y espera que el equipo pueda hacer un buen partido.

“Cuando un resultado no es positivo como pasó contra el Levante, el duelo por perderlo tiene que ser corto. Y al otro día empezamos a trabajar para las cosas saliesen como salieron ante el Betis. Ahora, lo mismo, disfrutaremos un poco esta victoria, pero ya pensaremos en el Liverpool . Es un gran equipo pero al que le vamos a competir porque hay una espinita del partido del Metropolitano, creo que el resultado fue injusto”, concluyó el jugador de 27 años.

Liverpool venció 3-2 al Atlético de Madrid en el Metropolitano. Foto: EFE.

Asimismo, De Paul se mostró contento por cómo el plantel y la gente colchonera lo ha recibido. “Yo soy muy agradecido por cómo me han recibido en el Atlético desde el primer día. Este club me lo hizo muy fácil para adaptarme. Los compañeros, toda la gente que trabaja adentro. Eso hace que uno pueda trabajar más tranquilo en el césped. Me quedo con el aplauso del público porque eso quiere decir que estás haciendo las cosas bien ”.

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Atlético de Madrid?

El encuentro entre ingleses y español se jugará este miércoles 3 de noviembre a las 3.00 p. m. en Anfield.