Ruggeri arremete contra Riquelme: “Es una vergüenza lo que hizo, un papelón”

Boca Juniors perdió 1-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata por la fecha 19 de la Liga Profesional Argentina. Ante esta dura derrota, Juan Román Riquelme, director deportivo de los xeneizes, hizo bajar del bus a todos los jugadores del plantel para conversar con ellos.

Este hecho generó una gran polémica en la prensa argentina. Uno de los que alzó su voz de protesta fue el exfutbolista y comentarista argentino Oscar Ruggeri, quien criticó duramente el accionar de Riquelme.

“Yo no me hubiera bajado. Es una vergüenza lo que hizo, un papelón. Nunca vi una cosa así. Y dicen que es inteligente... Inteligente es Francescoli” , señaló durante el programa F12 de ESPN.

“No hay que hacer lo que no te gusta que te hubiesen hecho. Los baja del micro y después me dicen que los motivó. Dale, si quería hablar, cuando termina el partido los tienes que esperar en el vestuario. Verlo a Riquelme ahí parado es lo más fuerte que podía hacer. Si estoy caliente, lo hago en ese momento, no los hago volver después”, agregó.

Además, el excampeón del mundo cuestionó la calidad moral de ‘Topo Gigio’. “Riquelme como jugador, allá arriba. Como persona, te defrauda a cada paso. Gracias a Dios no fuimos compañeros con Riquelme. Tener un compañero así, no”, detalló.