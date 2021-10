¡Apoya salto de la ‘Pulga’! Zlatan Ibrahimovic: “PSG es un buen desafío para Messi”

Llegó al Paris Saint-German como uno de las flamantes fichajes del año; sin embargo, ha sido cuestionado por el actual rendimiento en el club. Lionel Messi mantiene una regular campaña en el equipo parisino, que ganó el fin de semana al Lille. Al respecto, el exdelantero del PSG, Zlatan Ibrahimovic, analizó la situación y el momento que atraviesa el atacante argentino.

El actual jugador del Milán de Italia respaldó la decisión del ‘10‘ albiceleste de dejar Barcelona y llegar al club, donde milita Neymar y y Mbappé.

“ PSG es un buen desafío para Messi. Va a intentar algo nuevo después de mucho tiempo en el Barcelona y llega a un club muy ambicioso que quiere ganar y que todavía está en forma de ascenso ”, indicó en una entrevista a Téléfoot.

Zlatan Ibrahimovic juega en el Milan de la Serie A. Foto: EFE

Si bien saludó la llegada de la ‘Pulga’ al club parisino, Ibrahimovic precisó que, a la fecha, el Paris Saint-German no juega como un equipo, tal como lo hacía cuando él formaba parte del plantel.

“ ¿Encuentro hoy el equipo más fuerte que el de mi tiempo? No, porque éramos un equipo. Hoy no es un equipo. No digo que no sea fuerte, pero sí menos bueno que el nuestro en ese momento ”, analizó.

Recordemos que el delantero sueco llegó al PSG en julio de 2012, luego de militar en el Milán. En mayo de 2016 disputó su último partido en el club dejando un saldo de 156 goles y 61 asistencias en 180 partidos disputados.