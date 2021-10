Simeone tras la victoria del Atlético de Madrid: “Hoy encontramos al Griezmann de siempre”

Luego de la gran victoria (3-0) del conjunto Colchonero sobre el Real Betis, Diego Simeone analizó en conferencia de prensa cómo vio el rendimiento de su equipo. Además, elogió el esfuerzo colectivo del equipo para mantener la portería en cero y el buen desempeño de Antoine Griezmann.

El técnico argentino mencionó que el partido salió como lo tenían pensando y en ningún momento perdieron el control del juego. “Fue el partido más regular. En todo momento se jugó el partido que queríamos. En el primer tiempo tuvimos varias ocasiones, además del gol. No llegaba el segundo gol, y justo llegó en un autogol. Yo creo que el resultado pudo ser más amplio”.

“Siempre somos extremistas. De los últimos cuatro goles: dos de penal, uno de falta y otro en una contra. No ha sido por errores defensivos. El equipo estaba mejor atrás. Hay que decir apareció el equipo que queremos ante el Betis. Tuvo lo que se vio. Un esfuerzo colectivo parejo. Cuando hay un esfuerzo colectivo, el equilibrio aparece” , agregó.

Un jugador que el ‘Cholo’ ha recuperado es Griezmann, quien se está acoplando al ritmo de sus compañeros. “Mirando el partido de hoy, encontramos al Griezmann de siempre. Trabajando para el equipo, teniendo posibilidades de siempre. Ese es el camino que buscábamos cuando pensamos en él. Esperamos que nos sirva para trabajar en conjunto con el resto de los chicos”.

Sobre el no poder haber dirigido el encuentro a ras de cancha dijo: “Estar afuera no es bueno. Es negativo para mí y para el equipo. La sensibilidad de los árbitros debe mejorar. Pedir una amarilla y que vengan corriendo desde 30 metros no es normal. Yo hice lo que no había que hacer, y se me amonestó por ello. Es lógico. Tengo que decir que se ve mejor desde arriba. Por suerte me tocó ver un gran equipo”.

Finalmente, el estratega detalló que era importante lograr una victoria en La Liga para no despegarse de los primeros puestos. Atlético de Madrid se enfrenta a Liverpool en el mítico Anfield por la fecha 4 de la UEFA Champions League.