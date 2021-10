HOY River Plate vs. Estudiantes: EN VIVO Y EN DIRECTO partido por el torneo de la Liga Profesional Argentina 2021

EN VIVO River Plate vs. Estudiantes se juega este domingo 31 de octubre por la jornada 19 de la Liga Profesional de Argentina. El encuentro será en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi y está pactado para las 6.15 p. m. (hora peruana) y 8.15 p. m. (hora argentina). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de ESPN. Además, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

River Plate vs. Estudiantes: previa

El equipo de Marcelo Gallardo es el líder del torneo con 42 unidades y lleva 8 partidos consecutivos conociendo victorias. El último de ellos fue 3-0 ante Argentinos Juniors. Para este encuentro, el conjunto Millonario recupera a dos titulares como Enzo Pérez y Fabrizio Angileri. El primero de ellos tiene el regreso asegurado por el volante Zuculini, mientras que el lateral izquierdo será nuevamente evaluado para determinar si puede volver por Robert Rojas.

Por otra parte, en Estudiantes, la situación no anda bien. Los locales no conocen de victorias hace seis partidos, siendo su última víctima el Patronato en Paraná por la fecha 12.

Las últimas cinco veces que se enfrentaron en el torneo, Estudiantes sumó dos victorias, al igual que River, mientras que un partido terminó igualado.

River Plate vs. Estudiantes: posible alineaciones

River Plate: Franco Armani, Fabrizio Angileri, Paulo Díaz, David Martínez, Milton Casco, Santiago Simón, Enzo Fernández, Enzo Pérez, Agustín Palavecino; Braian Romero y Julián Álvarez.

Estudiantes: Andújar; Tonio, Noguera, Rogel, Aguirregaray, Rodríguez, Zuqui, Godoy, Sánchez Miño, Apaolaza y Del Prete.

River Plate vs. Estudiantes: ficha del partido

Partido River Plate vs. Estudiantes: ¿Cuándo juegan? Domingo 31 de octubre ¿A qué hora? 6.15 p. m. (hora peruana) y 8.15 p. m. (hora argentina) ¿Dónde? Estadio UNO Jorge Luis Hirschi ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juegan River Plate vs. Estudiantes?

Perú: 6.15 p. m.

Colombia: 6.15 p. m.

Ecuador: 6.15 p. m.

México: 6.15 p. m.

Argentina: 8.15 p. m.

Uruguay: 8.15 p. m.

Brasil: 8.15 p. m.

Chile: 8.15 p. m.

¿En qué canales ver River Plate vs. Estudiantes?

Perú: ESPN, Star Plus

Argentina: TNT Sports

Chile: ESPN, Star Plus

Uruguay: ESPN, Star Plus

Ecuador: ESPN, Star Plus

Brasil: Fox Sports Web, FOX Sports 1 Brasil, Star+

Colombia: ESPN2 Colombia

México: Fanatiz Mexico

River Plate vs. Estudiantes: ¿qué canal es ESPN?

Satélite

Movistar TV: 483 (SD) y 884 (HD)

Claro TV: 36 (SD) y 1711 (HD).

Cable

Movistar TV: 504 (SD) y 740 (HD)

DirecTV: 621 (SD) y 1621 (HD)

Claro TV: 65 (SD) y 523 (HD).

¿Dónde ver River Plate vs. Estudiantes vía ESPN en Sudamérica?

Si quieres ver el River Plate vs. Estudiantes por la señal de ESPN, sintoniza los siguientes canales de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado:

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Cómo ver el partido River Plate vs. Estudiantes EN VIVO ONLINE vía internet?

Para que no te pierdas la transmisión del River Plate vs. Estudiantes por internet, puedes ingresar al portal de Star Plus e ingresar tu usuario y contraseña para acceder el contenido desde el dispositivo móvil con el que te encuentres (PC, celulares, tablet). En caso no puedas acceder al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este duelo vía La República Deportes.