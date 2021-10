River Plate vs. Estudiantes: ¿dónde ver el partido EN VIVO?

River Plate vs. Estudiantes se enfrentan este domingo 31 de octubre por la fecha 19 de la Liga Profesional Argentina desde las 6.15 p. m. (hora peruana) y 8.15 p. m. (hora argentina). El partido se transmitirá a través de la señal de ESPN y Star+. Entérate en esta nota, cómo ver el encuentro EN VIVO y ONLINE.

El último encuentro entre River Plate y Estudiantes de La Plata se registró el 14 de febrero de este año. El Pincharrata venció por 2-1 con un gol de Fernando Noguera. Ahora, los millonarios buscan cobrarse la revancha.

¿Cómo llega River Plate?

El club argentino River Plate llega al encuentro como el claro favorito debido a que se encuentra atravesando una racha ganadora. Lleva ocho victorias consecutivas y lidera la clasificación con 42 puntos, seguido por Talleres con 33, Vélez Sarsfield y Lanús con 31.

Además, los millonarios cuentan con la mayor cantidad de goles anotados (37 contra 33 de Lanús). Además, es uno de los equipos que recibió menos goles (12, al igual que Racing Club).

¿Cómo llega Estudiantes?

El plantel dirigido por Ricardo Zielinski, por su parte, llega de una dura realidad. El elenco de La Plata no gana hace seis partidos. El último lo perdieron por 2-1 en su visita a Colón de Santa Fe y los hinchas comenzaron a cuestionar al director técnico

Además, el Pincharrata llega con una importante baja al encuentro. Jorge Rodríguez se perderá lo que resta del torneo tras sufrir un esguince en el tobillo derecho y David Ayala sería su reemplazante.

River Plate vs. Estudiantes: ficha del partido

River Plate vs Estudiantes Liga Profesional Argentina ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 31 de octubre ¿Dónde? Estadio Monumental de Nuñez ¿A qué hora? 6.15 p.m (hora peruana) y 8.15 p. m (hora argentina) ¿En qué canales? TNT Sports, ESPN y Star+

¿A qué hora juega River Plate vs. Estudiantes?

El encuentro River Plate vs. Estudiantes será este domingo 31 de octubre a las 8.15 p. m. (hora argentina) y 6.15 p. m. (hora peruana). A continuación, revisa el horario en algunos países de América y Europa:

Perú, Ecuador, Colombia, México: 6.15 p. m.

Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay: 7.15 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil: 8.15 p. m.

España, Alemania, Italia, Francia: 2.15 a. m. (lunes 1 de noviembre)

¿Qué canal transmite el partido River Plate vs. Estudiantes?

La transmisión del encuentro River Plate vs. Estudiantes por la fecha 19 de la Liga Profesional Argentina será a transmitido por la señal de TNT Sports para Argentina. En el resto de Sudamérica se podrá ver EN DIRECTO y ONLINE por ESPN y Star+.

¿Dónde ver River Plate vs. Estudiantes EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión EN VIVO del Estudiantes de La Plata vs. River Plate por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

River Plate vs. Estudiantes: alineaciones probables

River Plate: Franco Armani, Robert Rojas o Fabrizio Angileri, Paulo Díaz, David Martínez, Milton Casco, Santiago Simón, Enzo Fernández, Enzo Pérez, Agustín Palavecino; Benjamín Rollheiser o Braian Romero y Julián Álvarez.

Estudiantes: Andújar; Tonio, Noguera, Rogel, Aguirregaray, Rodríguez, Zuqui, Godoy, Sánchez Miño, Apaolaza y Del Prete.

¿Dónde se jugará el partido de River Plate vs. Estudiantes?

El escenario del partido será el Monumental de Núñez en Buenos Aires.