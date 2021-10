Peñarol vs. Nacional EN VIVO: minuto a minuto del clásico charrúa

Peñarol vs. Nacional EN VIVO ONLINE. HOY, domingo 31 de octubre, se llevará a cabo una edición más del clásico charrúa por la novena jornada del Torneo Clausura de la Primera División de Uruguay. El compromiso entre los carboneros y aurinegros, que se desarrollará en el Campeón del Siglo, empezará desde las 2.00 p. m. (hora peruana) y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de los canales VTV, VTV Plus y GolTV para las regiones de Uruguay y Latinoamérica. También podrás seguirlo vía streaming online en la plataforma Star+ y en la web de La República Deportes.

Se avecina un duelo de potencias. Peñarol es el actual líder del Clausura con 19 puntos y, de conseguir una victoria, se quedaría como único puntero ; por otro lado, Nacional necesita de una victoria para acercarse a los primeros lugares, pues se encuentra en la quinta casilla con 14 unidades.

¿Cuándo y a qué hora jugarán Peñarol vs. Nacional?

El clásico charrúa entre Peñarol vs. Nacional se llevará a cabo HOY, domingo 31 de octubre, desde las 2.00 p. m. (hora peruana).

Uruguay: 4.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Peñarol vs. Nacional: previa del clásico charrúa

Peñarol recibirá este domingo a su tradicional rival, Nacional, en una nueva edición del clásico del fútbol uruguayo, en el que se medirán dos rivales con realidades muy diferentes: uno llega como líder y el otro está diezmado tanto por los lesionados como por su realidad futbolística.

Peñarol llega a este juego como el claro favorito, no solo por su buen rendimiento de las últimas fechas, sino también porque es el único líder tanto del Torneo Clausura como de la Tabla Anual acumulada —que otorga ventaja deportiva en las finales del Campeonato Uruguayo y clasifica a las copas—.

El único dolor de cabeza para el entrenador aurinegro, Mauricio Larriera, es la situación sanitaria de su joven joya, Facundo Torres, quien sufrió un esguince de tobillo en el último juego ante el Villa Española tras una dura falta.

Los tricolores, por su parte, llegan con una dura realidad. En los últimos dos partidos cosechó un solo punto ante el débil Rentistas y no podrá contar con varios jugadores por lesiones o suspensiones.

En este sentido, el entrenador, Martín Ligüera, no podrá poner en cancha al joven delantero Santiago Ramírez debido a una expulsión, tampoco podrá tener a uno de sus mejores futbolistas, el portero Sergio Rochet, por una fractura en su mano, y están en duda Brian Ocampo, como también Matías Zunino por lesión.

De esta forma, el juego de este domingo podrá ser decisivo para la realidad de ambos equipos en un clásico cargado de emoción, porque será el primero con tribunas colmadas (al 75%) desde que se decretó la emergencia sanitaria en Uruguay por la COVID-19, el 13 de marzo de 2020.

Con información de EFE.

¿Qué canal de TV transmitirá Peñarol vs. Nacional?

El enfrentamiento entre Peñarol vs. Nacional contará con transmisión de GolTV para toda Latinoamérica y los canales VTV y VTV Plus para la región uruguaya.

Argentina: GolTV Latinoamerica

Bolivia: GolTV Latinoamerica

Chile: GolTV Latinoamerica

Colombia: GolTV Latinoamerica

Ecuador: GolTV Latinoamerica

México: GolTV Latinoamerica

Paraguay: GolTV Latinoamerica

Perú: GolTV Latinoamerica, Star+

Uruguay: VTV, VTV Plus

Venezuela: GolTV Latinoamerica

Estados Unidos: GOLTV, GolTV Espanol.

¿Dónde seguir Peñarol vs. Nacional online gratis?

Para que no te pierdas el clásico Peñarol vs. Nacional por internet, ingresa a GolTV Play y Star+, servicios de streaming que incluirán en su programación este importante compromiso (solo válido fuera del territorio uruguayo). En caso de que no tengas acceso a ninguno de ellos, también puedes mantenerte informado a través de la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes.

Peñarol vs. Nacional: posibles alineaciones

Peñarol: Kevin Dawson; Carlos Rodríguez, Gary Kagelmacher, Juan Manuel Ramos, Giovanni González; Jesús Trindade, Walter Gargano, Valentín Rodríguez, Agustín Canobbio, Pablo Ceppelini y Agustín Álvarez. Entrenador: Mauricio Larriera.

Nacional: Martín Rodríguez; Armando Méndez, Diego Polenta, Mathías Laborda, Camilo Cándido; Joaquín Trasante, Diego Rodríguez, Felipe Carballo; Alfonso Trezza, Leandro Fernández y Gonzalo Bergessio. Entrenador: Martín Ligüera.