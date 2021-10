Partidos de hoy, domingo 31 de octubre del 2021: ¿Quiénes juegan y dónde ver en vivo?

Sigue todos los partidos de hoy del fútbol de Perú (Selección Peruana, Liga 1, Segunda División), principales ligas (La Liga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Liga MX, Liga Profesional) y torneos del mundo (Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Champions League).

Este domingo 31 de octubre disfruta los emocionantes encuentros de los diferentes torneos del mundo. Uno de los partidos más esperados es el de Melgar vs Universitario, por la Liga 1 Betsson. Asimismo, la Superliga Argentina nos presenta dos cotejos fundamentales, Estudiantes vs River Plate y San Lorenzo vs Godoy Cruz, ambos serán transmitidos por AFA play . Mientras que en la otra parte del mundo en la Budesliga alemana veremos el Augsburg vs Stuttgart, un partido que promete emocionarnos a todos.

No te puedes perder los compromisos de hoy, conoce aquí los horarios de cada partido y en que canal serán transmitidos. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de los encuentros, fútbol en vivo a través de La República Deportes.

Perú- Liga 1 Betsson

Melgar vs Universitario

Canal: Gol Perú

Hora: 3.30 p.m

España - La liga

Cádiz vs Mallorca

Canal: ESPN2 Sur, Star+

Hora: 8.00 a.m

Atlético Madrid vs Real Betis

Canal: ESPN2 Sur, Star+

Hora: 10.15 a.m

Getafe vs Espanyol

DirecTV Sports

Hora: 12.30 p.m

Real Sociedad vs Athletic Club

Canal: ESPN2 Sur, Star+

Hora: 3.00 p.m

Inglaterra - Premier League

Norwich City vs Leeds United

Canal: ESPN Sur, Star+

Hora: 9.00 a.m

Aston Villa vs West Ham United

Canal: ESPN Sur, Star+

Hora: 11.30 a.m

Argentina - Superliga Argentina

San Lorenzo vs Godoy Cruz

Canal: TyC Sports, AFA Play

Hora: 1.45 p.m

Unión Santa Fe vs Rosario Central

Canal: TyC Sports, AFA Play

Hora: 1.45 p.m

Newell’s Old Boys vs Independiente

Canal: TyC Sports, AFA Play

Hora: 4.00 p.m

Estudiantes vs River Plate

Canal: AFA Play

Hora: 6.15 p.m

Italia - Serie A

Internazionale vs Udinese

Canal: ESPN Sur

Hora: 6.30 a.m

Genoa vs Venezia

Canal: Star+

Hora: 9.00 a.m

Sassuolo vs Empoli

Canal: Star+

Hora: 9.00 a.m

Fiorentina vs Spezia

Canal: Star+

Hora: 9.00 a.m

Salernitana vs Napoli

Canal: Star+

Hora: 12.00 a.m

Roma vs Milan

Canal: ESPN Sur, Star+

Hora: 2.45 p.m

Alemania - Bundesliga

Augsburg vs Stuttgart

Canal: Star+

Hora: 9.30 a.m

Borussia M’gladbach vs Bochum

Canal: Star+

Hora: 11.30 a.m

México - Liga MX