Lionel Messi: “Me gustaría regresar al FC Barcelona como secretario técnico”

Puede que físicamente ya no vista los colores del FC Barcelona, pero su corazón sigue siendo azulgrana. Lionel Messi, hoy jugador del PSG, reveló que le gustaría regresar en un futuro a la institución culé para ayudarla a conseguir trofeos. Sin embargo, no lo haría como jugador, sino esta vez detrás de los escritorios, como secretario técnico .

“Me encantaría poder ayudar al club en lo que pueda ser útil, en lo que pueda sumar y ayudar a que esté bien”, empezó declarando el rosarino en entrevista exclusiva con el diario catalán Sport.

En esa misma línea, Messi aseguró que le gustaría trabajar como secretario técnico. “ No sé si va a pasar o no, o quizás de otra manera, pero si está la posibilidad me gustaría volver a aportar en lo que pueda porque es el club que amo y me encataría que siga estando bien, creciendo y uno de los mejores del mundo ”, añadió.

PUEDES VER: Zlatan Ibrahimovic le da un nuevo triunfo al Milan en la Serie A

Lionel Messi es parisino

Como se recuerda, Lionel Messi y el FC Barcelona no lograron a un acuerdo y finalizaron un romance de 21 largos años. Esto se debio a que, por motivos de la crisis financiera que vive la institución azulgrana, no pudieron seguir pagando el alto salario que percibía el rosarino.

Incluso el propio Messi reveló que se había bajado hasta el 30% para no afectar las arcas del club azulgrana, pero finalmente no concretaron. Tras su salida del conjunto culé, el capitán de la selección argentina firmó un contrato por las próximas dos temporadas con el PSG, donde ya suma tres goles en el presente curso.