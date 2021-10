La reacción de Jack Durán contra Julio César Uribe tras ser sustituido

Alianza Universidad cayó 2-1 ante Ayacucho FC por la última fecha de la Liga 1 Betsson. Con este resultado, los huanuqueños perdieron la categoría y jugarán en la Liga 2 la próxima temporada. Durante este encuentro se produjo un incidente entre el atacante Jack Durán y el técnico Julio César Uribe.

El delantero del cuadro azulgrana ingresó a los 52 minutos del partido para buscar el triunfo de su equipo, pero sorpresivamente fue cambiado a los 69 minutos. Este hecho generó la incomodidad de Durán, quien pateó de forma violenta una silla que se encontraba al costado del ‘Diamante’.

Además, según la reportera que cubría el cotejo, el exfutbolista de Alianza Lima le reclamó al estratega y se puso a llorar por la frustración de no poder ayudar a su club. En las imágenes de la transmisión se puede apreciar al futbolista de 29 años muy mortificado por lo ocurrido y siendo consolado por sus compañeros.

Julio César Uribe se refirió a este incidente durante una entrevista a Radio Ovación y explicó su decisión. “Él tuvo una reacción y el árbitro le perdonó una expulsión. Uno como entrenador tiene que reaccionar y cuidar que no lo vayan a expulsar, pero desafortunadamente le tocó salir, no hubo ninguna mala intención. Solo debo cuidar que por alguna mala actuación emocional me vaya a quedar con un hombre menos”.