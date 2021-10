Bruno Pérez sobre el uso del VAR en el Perú: “Todos los árbitros debemos estar bien capacitados”

La implementación del VAR en la Liga 1 Betsson es un tema que se viene discutiendo hace algún tiempo, ante los continuos errores arbitrales. Bruno Pérez, árbitro peruano, se refirió a este tema y señaló que se debe realizar una capacitación adecuada antes de su uso en el campeonato local.

“La gente, los mismos futbolistas y hasta los periodistas desconocen las reglas. La falta de conocimiento hace pensar que el VAR está funcionando mal, esto también tiene un protocolo, no es tan solo llevar el curso y ya traerlo al Perú, tenemos que prepararnos más. Todos los árbitros peruanos debemos estar bien capacitados ”, declaró para Ovación.

El referí nacional también explicó en qué situaciones del partido puede intervenir esta herramienta tecnológica. “El VAR no participa cuando el árbitro narra lo que ve, si no cuando encuentra algo distinto a lo que el árbitro comenta. Hay que tener horas en el VAR, no hay margen de error, la herramienta nos va ser de mucha ayuda y sin duda será importante para que se sancione las acciones justas”.

Por otro lado, Pérez habló acerca de las equivocaciones que pueden cometer los jueces en el campeonato. “El juzgar al árbitro suele ser común en el medio local, a veces es lo más fácil. Todos en el fútbol estamos expuestos al error, futbolistas, entrenadores, convivimos con el margen de error, tratamos de acertar la mayor cantidad de decisiones, la gente siempre se va acordar del error y no de todo el trabajo que se realiza”.