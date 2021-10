Ibrahimovic sobre Mbappé: Debe rodearse de gente que le diga que no es el mejor

Zlatan Ibrahimovic, jugador del AC Milan, conversó con Telefoot acerca de sus pretensiones para la actual temporada. Asimismo, se refirió su exequipo, PSG, y a una de sus estrellas, Kylian Mbappé. El sueco aseguró que el joven delantero está muy cómodo jugando en la Ligue 1.

“Amo a Mbappé, pero todavía está demasiado cómodo, tiene que sentir el sabor de la sangre, tiene que rodearse de gente que le diga que no es el mejor jugador y que tiene todavía que hacerlo mejor. Mbappé está dentro del top 10, hay jugadores que están desde hace tiempo entre los mejores jugadores y son jóvenes… Pero también está Haaland, y también Ibrahimovic, no hay necesidad de más”, comentó.

Acerca del PSG dijo: “Cuando el PSG fue comprado, fui de los primeros en ser fichado. Y estoy orgulloso de ello. Sin mí, el PSG no se habría convertido en lo que es ahora. Algunos piensan que fui por el dinero, la ciudad o la calidad de vida. No. Llegué y todo cambió”.

Con respecto a sus planes para presente temporada: “Debemos creer en el Scudetto. Para que esto sea posible, hay que trabajar, hacer sacrificios y creer. Estas son las palabras claves. Sin ellas no puedes estar donde quieres, y esto significará que no alcanzarás tus objetivos”, resaltó.

Sobre un próximo retiro indicó que “no tengo nada que demostrar, no quiero arrepentirme cuando me retire. Continuaré hasta que alguien me eche o me diga que no cuenta conmigo. O cuando esté realmente terminado”.

Zlatan Ibrahimovic debutó en el fútbol en 1999, pasó por grandes equipos como el Ajax, PSG, FC Barcelona, Inter y Manchester United. Actualmente, a sus 40 años, sigue demostrando un gran nivel en el AC Milan y fue pieza importante para el regreso del conjunto italiano a la UEFA Champions League.