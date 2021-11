Hincha argentino se disfrazó, por Halloween, de un episodio vivido por Lionel Scaloni

Bien se sabe que los hinchas argentinos son muy creativos, tanto para componer canciones de barra en cuestión de segundos así como para intimidar a sus rivales cuando van a enfrentar a la Albiceleste en el país sureño.

No obstante, hoy volvieron a hacer de las suyas y se viralizó la foto de un chico que se disfrazó del entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, pero después del accidente sufrido en 2019.

Fanático argentino. Foto: Posta

La imagen generó muchas risas por parte de los usuarios de internet quienes elogiaron la creatividad del simpatizante.

Accidente de Scaloni

Lionel Scaloni sufrió un accidente en Mallorca por 2019, no obstante, el entrenador aclaró en sus redes sociales que se encontraba bien y se mostró molesto por quienes especularon lo peor. “Venía en la bici y lo choqué. Me abrí un poquito la cabeza y nada mas. Me pusieron puntos y estoy yendo para casa, no pasa nada, estoy bien....pero hay gente muy mala”.

El estratega estuvo internado en el hospital Universitario Son Espases de Mallorca donde, se le aplicaron puntos en la cabeza.

Próximos encuentros de la selección argentina

Uruguay vs. Argentina: 12 de noviembre | 6.00 p. m. (hora peruana)

Argentina vs. Brasil: 16 de noviembre | 6.30 p. m. (hora peruana)

Chile vs. Argentina: 27 de enero | 4.00 p. m. (hora peruana)

Argentina vs. Colombia: 1 de febrero | 4.00 p. m. (hora peruana)

Argentina vs. Venezuela: 24 de marzo | 4.00 p. m. (hora peruana)

Ecuador vs. Argentina: 29 de marzo | 3.00 p. m. (hora peruana)