Feliz Halloween: los jugadores “más terroríficos” de la historia del fútbol

Es 31 de octubre y alrededor del mundo se celebra Halloween. Por ello resulta conveniente realizar un paralelo esta famosa fecha en el planeta fútbol. En esta ocasión recordaremos a los futbolistas que generaban miedo por su estilo de juego, rudeza y agresividad a la hora de pelear una pelota.

Thomas Gravesen

El mediocampista danés se hizo famoso tras su llegada al Real Madrid. Si bien solo disputó 49 encuentros con el cuadro blanco, supo generar respeto en el mediocampo albo. El ‘Ogro’ como era conocido, peleaba cada pelota como si fuera la última sin importarle salir lastimado o lastimar a alguien.

Gravesen jugó en Real Madrid en la temporada 2005-2006. Foto: AP

Pepe

Un ganador neto como futbolista, pero muy agresivo. El portugués ha sido protagonista de durísimas entradas y agresiones, siendo la más famosa la que cometió sobre Javier Casquero en un duelo entre Real Madrid y Getafe en 2009.

Pepe ganó la Eurocopa de 2016 con la selección de Portugal. Foto: Difusión

Paolo Montero

El uruguayo es uno de los jugadores más rudos y agresivos de los que se tiene recuerdo. Defendiendo los colores de sus clubes o su selección, el ex zaguero nunca tuvo reparos para propinar patadas, codazos y golpes a sus rivales. El puntapié a Francesco Totti en un Juventus-Roma y la patada al hígado sobre Fernando Cornejo en un Uruguay-Chile son algunas de sus acciones más recordadas.

Paolo Montero

Nigel de Jong

El neerlandés se hizo famoso por su brutal patada al pecho de Xabi Alonso en la final del mundial Sudáfrica 2010. El mediocampista se caracterizó por su juego vehemente. Hatem Ben Arfa fue otra de sus víctimas luego de que le rompiera la tibia y el peroné en un duelo por la Premier League.

Ante Rebic | De Jong

Roy Keane

Famoso ex volante que se hizo famoso en el Manchester United, Keane jugaba al borde del reglamento y no le importaba desplegar toda su agresividad táctica y física dentro del verde. Una de sus patadas más famosas fue la que cometió sobre Alf-Inge Haaland, padre de la estrella del Borussia Dortmund Eerling Haaland, en un United vs. City en 2001.

Alf-Inge Haaland recibió una patada de Roy Keane que lo obligó a retirarse antes de lo esperado. Foto: Agencias.

Felipe Melo

El volante brasileño ha ganado más fama de la que tenía hasta hace algunos años, debido a sus múltiples patadas, codazos y agresiones a sus rivales. Actualmente juega en el Palmeiras, con el que ya ganó una Copa Libertadores en 2020 y buscará ganar otra ante Flamengo en noviembre próximo.

Felipe Melo dijo que nunca jugaría en River Plate por su amor a Boca Juniors.