¡Feliz Halloween! Las ‘maldiciones’ más famosas en el mundo del deporte

El mundo del deporte no es ajeno a las ‘maldiciones’, sequías de campeonatos o malas rachas, tanto de equipos como de los mismos deportistas, que son atribuidas a situaciones que no tienen explicación alguna. Ese es el caso de la Copa América, un equipo de la NBA y el Benfica de Portugal.

Maleficio del campeón sudamericano

La extraordinaria Copa América oculta un misterio que termina perjudicando a quien logra conquistar el torneo. Ninguno de sus campeones ha podido alzarse con el Mundial más próximo al certamen sudamericano.

Uno de los casos más extraños fue el de la selección chilena, que salió campeón de la Copa América 2015 y la Centenario 2016; sin embargo, no pudo ni clasificarse al Mundial Rusia 2018. En la presente edición, la selección argentina derrotó a Brasil en una final emocionante y se quedó con el título. Veremos si esta vez Messi y compañía logran conquistar el Mundial Qatar 2022.

El cambio de nombre los condenó

La NBA no está libre de ‘maldiciones’. Una de las más famosas recae en el equipo Kings de Sacramento, cuyo último título fue en 1951 con Arnie Risen, Bob Davies y Bobby Wanzer como las figuras.

El único título que obtuvieron en toda su historia fue bajo el nombre de Rochester Royals. Luego del consagramiento, el equipo cambió de sede y de nombre. A partir de ese momento, nunca más volvieron a ser los campeones del baloncesto estadounidense.

La maldición de Guttman al Benfica

En el año1962, el entrenador del Benfica, Bela Guttman, fue despedido por el equipo capitalino. El estratega austro-húngaro le había dado al club dos títulos consecutivos en la Copa de Europa, la que es conocida como la Champions League actualmente.