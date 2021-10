Alianza Lima: equipo femenino sufre baja de cara a la Copa Libertadores

Se venían preparando para el inicio de la Copa Libertadores; sin embargo, recibieron una mala noticia. Una futbolista del equipo femenino de Alianza Lima quedó descartada para disputar esta máxima competición del continente. Se trata de la guardameta Fiorella Valverde, reciente fichaje del club blanquiazul.

A través de sus redes sociales, la arquera íntima anunció que no podrá viajar con sus compañeras para el certamen debido a un desgarro en su pantorrilla.

“Con mucha pena, rabia y más, me tocó decir adiós a esta Copa Libertadores, venía preparándome de la mejor manera y me sentía a un buen nivel, más madura y fuerte, pero tengo un desgarro en mi pantorrilla que me deja fuera. Es algo que no esperaba pero sucedió y solo queda levantarme”, escribió este mensaje la futbolista en su cuenta de Instagram, acompañado de una foto con el plantel femenino.

Foto: Captura Fivasa/Instagram

Además, en el siguiente párrafo de su publicación, Fiorella Valverde agradeció al club, hinchada, familiares y amigos por las muestras de apoyo que viene recibiendo desde que se enteraron de su lesión.

“Quiero agradecer, en primer lugar, al club Alianza Lima que me abrió las puertas y ayudó en cumplir mi sueño. Agradecer al comando técnico por la confianza, a mis compañeras por la acogida y apoyo siempre. Agradecer también a la hinchada, por todo el apoyo desde el primer momento que llegué y por los ánimos. También a mis familiares, amigas, nadie más que ustedes sabe del esfuerzo que hice para ganarme el puesto”, concluyó.

Recordemos que el equipo femenino de Alianza Lima debutará en la Copa Libertadores, el próximo 4 de noviembre ante el Deportivo Cali de Colombia.