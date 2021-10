UTC vs. San Martín EN VIVO: sigue HOY el partido por la baja en la Liga 1 Betsson

UTC vs. San Martín EN VIVO juegan a partir de las 3.00 p. m. por la última fecha de la Fase 2 en la Liga 1 Betsson. El duelo se disputará en el estadio Iván Elías Moreno, con transmisión por TV a cargo de Movistar Eventos. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, ingresa a La República Deportes y conoce cuáles son las alineaciones confirmadas de ambos clubes, el marcador actualizado minuto a minuto y los videos de los goles.

UTC vs. San Martín: ficha del partido

Partido UTC vs. San Martín ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 30 de octubre ¿A qué hora? 3.00 p. m. ¿Dónde? Estadio Iván Elías Moreno ¿En qué canal? Movistar Eventos

¿A qué hora juegan UTC vs. San Martín?

El cotejo UTC vs. San Martín se llevará a cabo a partir de las 3.00 p. m. en Perú. Si lo quieres ver desde el extranjero, consulta la siguiente guía de horarios:

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

La última oportunidad de San Martín para encontrar la salvación en la Liga 1 Betsson se dará en la jornada final del certamen, ante un UTC que ya no pelea por nada. El equipo santo depende de sí mismo para no quedar en puestos de descenso, aunque los resultados en otros encuentros también podrían favorecerlo.

El conjunto de Santa Anita, decimoquinto puesto de la tabla acumulada con 25 puntos, viene de ganar por primer vez en la Fase 2 con un 3-1 sobre Alianza Atlético en su duelo más reciente. Si los blancos vuelven a conseguir una victoria, se salvarán definitivamente de perder la categoría.

El Gavilán, en el undécimo lugar de la clasificación con 30 unidades, resignó toda posibilidad de alcanzar un cupo a la Sudamericana luego de caer 2-0 con Cantolao. Los cajamarquinos no tienen problemas con el descenso, por lo que este compromiso les servirá únicamente para cerrar de la mejor forma posible la presente temporada.

UTC y San Martín se enfrentaron en mayo de este año, por la Fase 1, y aquella vez el triunfo fue para el cuadro de la Muela por 1-0. En el historial reciente, los santos no pierden ante los norteños desde el 2017, aunque la mayoría de sus cruces finalizaron en empate.

¿En qué canal ver UTC vs. San Martín?

La transmisión del encuentro UTC vs. San Martín estará a cargo del canal Movistar Eventos, señal exclusiva del operador de televisión por cable o satélite Movistar TV.

¿Cómo seguir UTC vs. San Martín ONLINE?

Para que no te pierdas el duelo UTC vs. San Martín por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su programación el canal Movistar Eventos. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes mantenerte informado desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan UTC vs. San Martín?

El escenario que albergará el enfrentamiento UTC vs. San Martín será el estadio Iván Elías Moreno, recinto deportivo ubicado en el distrito limeño de Villa El Salvador.

Historial reciente de UTC vs. San Martín

UTC 0-1 San Martín | 07.05.21

San Martín 1-1 UTC | 19.11.20

San Martín 1-1 UTC | 22.09.20

UTC 0-2 San Martín | 13.07.19

San Martín 1-1 UTC | 16.02.19.

Pronóstico de UTC vs. San Martín

De acuerdo con las previsiones de las principales casas de apuestas en este UTC vs. San Martín, el favorito para ganar es el equipo santo, con una cuota promedio de 2,36 veces lo apostado frente a los 3,00 por la victoria de los cajamarquinos. El empate, en tanto, se cotiza en un aproximado de 3,22.