Peñarol vs. Nacional EN VIVO vía Star+: cómo seguir la TRANSMISIÓN del clásico del fútbol uruguayo

Peñarol vs. Nacional EN VIVO se enfrentan este domingo 31 de octubre a partir de las 2.00 p. m. (horario peruano) y 4.00 p. m. (hora uruguaya) por la novena jornada de la Primera División Uruguaya. El clásico del fútbol charrúa tendrá como sede el Estadio Campeón del Siglo de Montevideo y la TRANSMISIÓN vía streaming estará a cargo de la señal de Star+.

Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE EN DIRECTO a través de La República Deportes. Aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, el minuto a minuto con todas las incidencias y la recopilación en video de los goles.

Peñarol vs. Nacional: ficha del partido

Partido Peñarol vs. Nacional ¿Cuándo juegan? Domingo 31 de octubre ¿Dónde? Estadio Campeón del Siglo de Montevideo ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) y 4.00 p. m. (hora uruguaya) ¿En qué canal? Star+

¿A qué hora juegan Peñarol vs. Nacional?

En Perú, el encuentro Peñarol vs. Nacional lo podrás seguir desde las 2.00 p. m. (hora peruana). Revisa la guía de horarios en otros países de la región.

Perú: 2.00 p. m.

Costa Rica: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Peñarol vs. Nacional: la previa

Peñarol y Nacional se verán las caras en una nueva edición del clásico del fútbol charrúa. El decisivo cotejo podría marca la pauta del tramo final del campeonato y podría dejar a uno de los protagonistas muy relegado.

La escuadra Carbonera llega a este enfrentamiento como único líder del certamen con 19 puntos y solo conoció la derrota en una ocasión. En su última presentación, consiguieron una importante triunfo de visitante por 3-1 ante Villa Española.

Por su parte, el equipo Albo necesita derrotar a su eterno rival para no alejarse de los primeros lugares. El plantel de Martín Ligüera cayó ante Wanderers en la octava jornada y se quedó en la cuarta casilla con 14 puntos.

¿Qué canal transmite el Peñarol vs. Nacional?

Star+ anunció hace unos días que contará con los derechos del campeonato uruguayo y transmitirá el clásico entre Peñarol y Nacional para todo el continente.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Peñarol vs. Nacional?

Para acceder a Star Plus y ver el Peñarol vs. Nacional, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible

¿Cuál es la programación de Star+?

En Star+, tendrás a tu disposición la transmisión no solo de eventos en vivo de fútbol como el Peñarol vs. Nacional, sino también una diversa oferta de otros deportes. Además, encontrarás series, películas, documentales, etc.

¿Cuánto cuesta contratar Star+?

Si quieres ver el Peñarol vs. Nacional y no tienes Star+, puedes contratarlo en la página web por un costo que va desde los 37,90 soles por el plan mensual básico hasta los 379,90 soles por el plan anual.

¿Cómo ver Peñarol vs. Nacional ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Peñarol vs. Nacional por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Peñarol vs. Nacional: posibles alineaciones

Peñarol: Dawson; G. González, C. Rodríguez, Kaguelmacher, Ramos; Canobbio, Gargano, Trindade, V. Rodríguez; Cappelini y A. Álvarez Martínez. DT: Mauricio Larriera.

Nacional: M. Rodríguez; Méndez, Laborda, Polenta, Almeida; Trezza, Carballo, D. Rodríguez, Cándido; Fernández y Bergessio. DT: Martín Ligüera.

¿Dónde se jugará el partido de Peñarol vs. Nacional?

El lugar donde se disputará el Peñarol vs. Nacional por la fecha 9 del Torneo Clausura 2021 del Campeonato Uruguayo es el Estadio Campeón del Siglo, ubicado en la ciudad de Montevideo, Uruguay.