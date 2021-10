Roberto Mosquera: “Llegamos al partido ante Alianza con el mayor de nuestros brillos”

Sporting Cristal empató 1-1 con Sport Boys por la fecha 17 de la Liga 1. Si bien el cuadro celeste ya está clasificado a la final y cualquier resultado lo haría mantenerse en el primer lugar del acumulado, jugaron este duelo programado, donde tuvieron varias ocasiones de gol en el arco protegido por Patricio Álvarez. Tras el final del partido, Roberto Mosquera habló con la prensa sobre la clasificación de Boys, así como de la percepción que tiene de su equipo de cara a la final ante Alianza Lima.

“Primero felicitar a Boys, luego de muchos años regresa a un torneo internacional. Me abrace con Ítalo Manzo, fui su director técnico en Bolognesi. Excelente persona. Y me encanta que se haya preparado porque he visto su trabajo. Ahora, que está dando una buena nueva imagen de un entrenador joven, suma talento porque lo considero un entrenador con proyección. Lo felicito a él y felicito a Sport Boys”, señaló el entrenador 65 años.

Asimismo, el estratega celeste habló de los momentos de su equipo en el campeonato y cómo considera que llegan para la final. “Lo normal es no tener un bajón en las finales, sino durante el campeonato. Nosotros no elegimos los bajones tampoco. Si se lesionan tres o cuatro titulares, el equipo se puede resentir, pero llegamos al partido ante Alianza con el mayor de nuestros brillos. Vamos a llegar preparados a la final. Somos un equipo de carácter que siempre intenta jugar bien”, enfatizó.

Celestes y rosados se enfrentaron en el Nacional por la última fecha de la Fase 2. Foto: Liga de Fútbol Profesional

¿Cómo se define al campeón de la Liga 1?

La definición del título entre Alianza Lima y Sporting Cristal se disputará el 21 y 28 de noviembre. En caso haya igualdad de puntos al final de los dos encuentros, se decretará campeón al equipo con mejor diferencia de goles. De mantenerse esta igualdad se jugarán dos tiempos de 15 minutos y, si el resultado sigue parejo, todo se definirá por penales.