Manchester United vs. Tottenham EN VIVO: horarios y canales para ver la Premier League

Manchester United vs. Tottenham EN VIVO juegan este sábado 30 de octubre por la jornada 10 de la Premier League 2021-22. El encuentro será transmitido por la señal de ESPN en TV y vía Star+ desde streaming a partir de las 11.30 a. m. (hora de Perú). En La República Deportes puedes seguir la cobertura ONLINE de este compromiso, con el relato minuto a minuto de las mejores jugadas, formaciones iniciales de ambos clubes y videos de goles e incidencias.

Manchester United vs. Tottenham: ficha del partido

Partido Manchester United vs. Tottenham ¿Cuándo juegan? Sábado 30 de octubre ¿A qué hora? 11.30 a. m. (Perú) ¿Dónde? Tottenham Hotspur Stadium ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Tottenham?

En Perú, el cotejo Manchester United vs. Tottenham se podrá ver desde las 11.30 a. m.. Conoce cuál será el horario de transmisión de acuerdo al país en el que te ubiques.

Costa Rica: 10.30 a. m.

Colombia: 11.30 a. m.

Ecuador: 11.30 a. m.

México: 11.30 a. m.

Perú: 11.30 a. m.

Bolivia: 12.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 12.30 p. m.

Venezuela: 12.30 p. m.

Argentina: 1.30 p. m.

Brasil: 1.30 p. m.

Chile: 1.30 p. m.

Paraguay: 1.30 p. m.

Uruguay: 1.30 p. m.

España: 6.30 p. m.

Un Manchester United cada vez más irregular en esta presente temporada de la Premier League deberá curar sus heridas luego de la humillante derrota en el clásico ante un Tottenham que está en la pelea por meterse en puestos de clasificación a un torneo internacional.

En la jornada previa, los red devils sufrieron un 5-0 sin precedentes en su propio estadio a manos del Liverpool. Ni siquiera la presencia de la superstrella Cristiano Ronaldo, a quien el VAR le anuló un gol, bastó para evitar la debacle, que dejó, además, como saldo la baja de Paul Pogba para este cruce por expulsión.

Los Spurs, en tanto, también perdieron, aunque por un marcador mucho menos abultado, en su visita al West Ham. Sexto, con 15 unidades en la tabla de posiciones, el cuadro londinense iguala al Brighton en puntaje, pero queda fuera del cupo para Europa League por diferencia de goles.

Este año, Manchester United ya jugó como visitante frente al Tottenham y ganó 2-1. Los mancunianos no caen en casa de los capitalinos desde el 2018 y tienen saldo favorable de sus últimos 10 cruces entre sí (seis victorias, un empate y tres derrotas).

¿Qué canal transmite Manchester United vs. Tottenham?

El canal encargado de televisar el duelo Manchester United vs. Tottenham para Sudamérica será ESPN.

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Brasil: Star+, NOW NET e Claro, GUIGO, ESPN Brasil

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: NBC, UNIVERSO NOW, UNIVERSO, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, nbcsports.com, NBC Sports App

España: DAZN 1, Movistar+, DAZN.

¿Cómo seguir Manchester United vs. Tottenham ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión por internet del Manchester United vs. Tottenham, puedes sintonizar las señales de ESPN Play o Star+, servicios de streaming donde encontrarás los enfrentamientos que son televisados por el canal ESPN. En caso de que no tengas acceso al mismo, también tienes la opción de mantenerte informado a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Manchester United vs. Tottenham?

El escenario que albergará el choque Manchester United vs. Tottenham será el Tottenham Hotspur Stadium, recinto deportivo ubicado en Londres, propiedad del equipo del mismo nombre.

Historial reciente de Manchester United vs. Tottenham

Tottenham 1-2 Manchester United | 11.04.21

Manchester United 1-6 Tottenham | 04.10.20

Tottenham 1-1 Manchester United | 19.06.20

Manchester United 2-1 Tottenham | 04.12.19

Tottenham 1-2 Manchester United | 25.07.19.

Alineaciones probables de Manchester United vs. Tottenham

Manchester United: De Gea, Shaw, Maguire, Lindelof, Wan-Bissaka, Fred, Fernandes, McTominay, Greenwood, Cavani, Cristiano Ronaldo.

Tottenham: Lloris, Reguilon, Dier, C. Romero, Royal, Skipp, Hojbjerg, Ndombele, Moura, Kane, Son.