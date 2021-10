‘Pipo’ Gorosito a los detractores: “Hablar mal de Messi es como hablar mal de Dios”

Blasfemos. Esta sería la palabra que elegiría Néstor Gorosito para definir a quienes critican a Lionel Messi. Si bien el atacante no ha mostrado su mejor nivel en la escuadra parisina, con la Albiceleste el panorama es muy diferente. Para el entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, no hay argumentos para cuestionar el juego de la ‘Pulga’.

“El otro día oí a Andújar que dijo que cada vez que escucha a alguien hablar mal de Messi de lo futbolístico, él no puede seguir escuchando y cambia de canal. A mí me pasa exactamente lo mismo. Me sorprende todo de él cuando juega. Hablar mal de Messi es como hablar mal de Dios”, manifestó el estratega en diálogo con el diario Olé.

Lionel Messi fue reemplazado en el último duelo del PSG ante el Lile por la Ligue 1. Foto: Lille

A su vez, el exfutbolista de 57 años se refirió a la última Copa América que levantó la escuadra de Lionel Scaloni y que tuvo la influencia del rosarino. “Muchísima alegría por él. Vivió muchas injusticias durante mucho tiempo. Es una cosa cómica que para algunos ahora que salió campeón juega bien”, añadió.

Recordemos que Messi fue reemplazado en la victoria del PSG ante el Lile por la Ligue 1. Si bien no se conocen mayores detalles de esta sustitución, Mauricio Pochettino reconoció que el jugador se encuentra bien y no tendría problema para enfrentarse ante el RB Leipzig por la Champions League.

El recuerdo de ‘D10S’

Por otra parte, aprovechando la conmemoración del cumpleaños 61 de Diego Armando Maradona, ‘Pipo’ reflexionó en torno a su partida. “Todos los argentinos han sentido muchísimo su fallecimiento. Lo que pasó es complicado para todos los que les gusta el fútbol. Es muy difícil sobrellevar su muerte. Tuvimos muy buena relación. Recuerdo todas las alegrías que nos dio en la cancha”, acotó.