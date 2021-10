Uribe tras descender con Alianza Universidad: “El mundo no se acaba aquí”

Alianza Universidad perdió 2-1 ante Ayacucho FC en la última fecha de la Liga 1 Betsson. Con este resultado, el conjunto azulgrana no consiguió salvarse del descenso y jugará en la Segunda División el próximo año. Julio César Uribe, técnico del club de Huánuco, conversó con Radio Ovación y lamentó este desenlace.

“No hay reproche, hay el malestar normal de todos y lo entiendo, pero de cara al futuro, que las lagrimas de hoy se conviertan en las sonrisas de mañana. El mundo no se acaba aquí , es como recuperarme de lo que me ha tocado perder. Por lo que hizo el equipo, no se merecía esto”, señaló el ‘Diamante’.

“Hemos sido víctimas de nuestros propios errores y todo lo que intentamos ofensivamente no alcanzó. Debemos ser puntuales en elaborar el equipo de acuerdo a los jugadores que tenemos. Todos lamentamos el perder la categoría”, agregó.

Además, el extécnico de la selección peruana se refirió a la reacción de Jack Durán al ser cambiado en el partido ante los ayacuchanos. “Él tuvo una reacción y el árbitro le perdonó una expulsión. Uno como entrenador tiene que reaccionar y cuidar que no lo vayan a expulsar , pero desafortunadamente le tocó salir, no hubo ninguna mala intención. Solo debo cuidar que por alguna mala actuación emocional me vaya a quedar con un hombre menos”, explicó.