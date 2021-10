Fútbol Libre: Boca Juniors vs. Gimnasia EN VIVO por la Liga Profesional Argentina

Desde el estadio La Bombonera, Boca Juniors vs. Gimnasia juegan hoy sábado 30 de octubre por la Liga Profesional Argentina. El partido por la jornada 19 del torneo lo transmitirá Star+ y Fox Sports desde las 6.15 p. m. (hora peruana) y 8.15 p. m. (hora argentina). Con 30 puntos, los xeneizes se ubican en la posición 6 del campeonato argentino, mientras que sus rivales de hoy están en el puesto 12, con 25 unidades . Para escalar en la tabla, ambos equipos están obligados a ganar esta fecha.

Los bosquenses están a 12 puntos de alcanzar al líder del tablero: River Plate. Además, los de Battaglia están a solo tres unidades de entrar en zona de clasificación a campeones internacionales. Para ello, debe defender la localía ante un Gimnasia que no pasa por un buen presente en este torneo.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Gimnasia?

El compromiso entre Boca Juniors vs. Gimnasia se podrá ver desde las 6.15 p. m. en Perú. Consulta la guía de horarios según tu ubicación geográfica:

Perú: 6.15 p. m.

Colombia: 6.15 p. m.

Ecuador: 6.15 p. m.

Estados Unidos: 6.15 p. m. (ET) / 3.15 p. m. (PT)

México: 6.15 p. m.

Costa Rica: 5.15 p. m.

Bolivia: 7.15 p. m.

Paraguay: 7.15 p. m.

Venezuela: 7.15 p. m.

Chile: 8.15 p. m.

Brasil: 8.15 p. m.

Argentina: 8.15 p. m.

Uruguay: 8.15 p. m.

España: 1.15 a. m. (domingo 31).

¿Qué canal transmite el partido Boca Juniors vs. Gimnasia?

Argentina: Star+, Fox Sports Premium

Bolivia: ESPN, Star+

Brasil: Star+, Fox Sports Web, Fox Sports App, NOW NET e Claro, FOX Sports 1 Brasil

Chile: ESPN, Star+

Colombia: ESPN, Star+

Ecuador: ESPN, Star+

México: Fanatiz Mexico

Paraguay: ESPN, Star+

Perú: ESPN, Star+

Estados Unidos: TyC Sports Internacional, PrendeTV, Paramount+

Uruguay: ESPN, Star+

Venezuela: ESPN, Star+.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Gimnasia EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si quieres ver el duelo de Boca Juniors vs. Gimnasia de forma ONLINE , podrás hacerlo a través de TNT Sports y TNT Sports GO. También puedes verlo en el servicio streaming de tu cable operador en caso de que tengas contratado TNT Sports: DirecTV GO y Movistar Play. Además, sigue la transmisión ONLINE GRATIS del MINUTO A MINUTO en la página web de La República Deportes.

¿Cómo ver Boca Juniors vs. Gimnasia en Fútbol Libre?

Entra a la web de Fútbol Libre en la barra de direcciones de tu navegador

Busca Boca Juniors vs. Gimnasia

Cierra la publicidad y disfruta del evento

¿Cómo ver Fútbol Libre por internet gratis?

Para visualizar los choques más destacados de la Liga Profesional Argentina, así como de otros torneos, debes ingresar a la siguiente dirección: futbollibre.net. Dentro del portal web, busca el cotejo que deseas observar y escoge uno de los links.

Alineación posible de Boca Juniors vs. Gimnasia

Boca Juniors: Rossi, Advíncula, Izquierdoz, Zambrano, Fabra, Medina, Rolón, Almendra, Molinas, Briasco, Vázquez.

Gimnasia: Rey, Gerometta, Morales, Coronel, Licht, Cecchini, Alemán, Pérez, Rodríguez, Carbonero, Holgado.