Carlo Ancelotti sobre Vinicius Jr: “Ahora tiene confianza y todo le está saliendo bien”

Luego de la victoria 2-1 del Real Madrid ante Elche, Carlo Ancelotti analizó el encuentro en conferencia de prensa. El estratega italiano acabó satisfecho con el accionar de sus dirigidos, la inteligencia que mostraron en momentos claves y destacó la participación de Vinicius Jr.

‘Carletto’ indicó que la estrategia que plasmó en el campo de juego fue más táctica que física: “Hemos controlado el partido bastante bien, menos la fase final. No podía ser un partido muy físico porque habíamos jugado hace poco. Todos pensaban que el partido se había acabado y el partido no acaba hasta que pita el árbitro”.

El joven brasileño está en un gran momento, el día de hoy marcó un doblete y Ancelotti reconoció que todo es mérito del jugador. “Sigue con una buena racha y con mucho compromiso. Pero Mariano ha jugado también muy bien, con un gran pase. Luego Vini ha definido muy bien. Ahora tiene confianza y todo le está saliendo bien. Lo está haciendo muy bien”.

Sobre la pregunta si el entrenador había hecho algo especial: “No he hecho nada especial. Sólo ponerlo y darle la confianza que merece porque está jugando muy bien. No soy un mago y sólo le intento dar la máxima confianza como al resto de jugadores. ¿Fuera de la lista de Brasil? Es una decisión de un amigo, el seleccionador de Brasil. Nada que contestar a eso”.

Finalmente, el técnico del conjunto blanco resaltó la victoria tras solo descansar dos días respecto al encuentro anterior. “Después de sólo dos días y medio de descanso no puedes jugar con intensidad y energía. No estábamos en la condición física, pero no es un problema sólo del Real Madrid, sino de todos los equipos. No puedes jugar a tu máximo nivel con dos días y medio de descanso. Y lo hemos pagado porque el final del partido no lo hemos manejado bien. El partido se nos ha complicado”