Ver EN VIVO Astros vs. Braves: mira aqui el juego cuatro por play-off de la MLB 2021

Astros vs. Braves EN VIVO juegan en el Truist Park de Atlanta desde las 7.09 p. m. (hora peruana) por el juego 4 del play-off de MLB 2021. El encuentro será transmitido por la señal de Fox Sports por TV y Star+ en streaming, pero también habrá una cobertura GRATIS ONLINE en la web de La República Deportes.

Astros vs. Braves EN VIVO: transmisión online

En Vivo: Astros vs. Braves EN VIVO Game 4

Astros vs. Braves: ficha del partido

Astros vs. Braves MLB play-off 2021 ¿Cuándo juegan? Hoy, viernes 30 de octubre ¿A qué hora? 7.09 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Truist Park de Atlanta ¿En qué canal? Fox Sports y Star+

¿A qué hora juegan Astros vs. Braves por el game 4?

Perú: 7.09 p. m.

Colombia: 7.09 p. m.

Ecuador: 7.09 p. m.

Estados Unidos: 7.09 p. m. (ET) / 4.09 p. m. ( PT)

México: 7.09 p. m.

Costa Rica: 6.09 p. m.

Bolivia: 8.09 p. m.

Paraguay: 8.09 p. m.

Venezuela: 8.09 p. m.

Chile: 9.09 p. m.

Brasil: 9.09 p. m.

Uruguay: 9.09 p. m.

Argentina: 9.09 p. m.

España: 2.09 a. m. (al día siguiente)

Italia: 2.09 a. m. (al día siguiente)

Francia: 2.09 a. m. (al día siguiente)

Alemania: 2.09 a. m. (al día siguiente).

¿Dónde ver Astros vs. Braves EN VIVO ONLINE GRATIS?

¿Qué canal transmite Astros vs. Braves?

Los partido entre los Astros vs. Braves por los MLB Playoffs 2021 se transmitirán a través de la señal de Fox Sports y, vía streaming, por Star+.

¿Cómo ver Astros vs. Braves vía Fox Sports 2?

La transmisión del partido Astros vs. Braves por la señal de Fox Sports la podrás seguir desde los siguientes canales de tu operador de TV por cable o satélite.

Costa Rica: canal 19 (Cabletica), canal 555 y 1552 (Sky).

El Salvador: canal 306 (Claro satélite), canal 43 y 211 (Claro cable), canal 555 y 1552 (Sky).

Guatemala: canal 555 y 1552 (Sky), canal 306 (Claro TV), canal 29, 306 y 723 (Tigo).

Honduras: canal 555 y 1552 (Sky), canal 49, 211 y 1213 (Claro TV).

México: canal 332 y 832 (Dish), canal 555 y 1552 (Sky), canal 506 y 964 (izzi), canal 305 y 1305 (Megacable).

Panamá: canal 306 (Claro TV), canal 376 y 1376 (Cable Onda), canal 252 (Cable & Wireless).

¿Cómo ver Astros vs. Braves ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Astros vs. Braves por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star+ para ver el Astros vs. Braves?

Para acceder a Star+ para ver el Astros vs. Braves, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver el partido Astros vs. Braves por la MLB Playoffs 2021?

Si quieres VER la transmisión del encuentro Astros vs. Braves EN VIVO por internet, La República Deportes realizará un minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso. Además, puedes revisar el resumen de goles al finalizar el cotejo.