Tarjeta Roja: ¿Cómo ver EN VIVO Alianza Lima vs. Cienciano EN VIVO?

Este viernes 29 de octubre, los íntimos de La Victoria se enfrentarán a la Furia Roja del Cusco por un compromiso de la Liga 1 Betsson. El Alianza Lima vs. Cienciano será un encuentro de titanes, donde ambas escuadras peruanas jugarán en el estadio Iván Elías Moreno por la última fecha del campeonato; la contienda será transmitida por Gol Perú, al igual que los demás choques de la Liga 1. En esta nota podrás conocer cómo disfrutar el partido por Tarjeta Roja.

Alianza Lima se consagró ganador de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson y este será su último duelo previo a la final ante Sporting Cristal. Foto: composición GLR.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Cienciano?

El duelo entre Alianza Lima vs. Cienciano se llevará a cabo este viernes 29 de octubre desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Iván Elías Moreno.

México: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Alianza Lima vs. Cienciano?

El canal encargado de transmitir el Alianza Lima vs. Cienciano será GolPerú, exclusivo de la señal de Movistar. También podrás seguirlo vía streaming en la plataforma Movistar Play.

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD).

Cable

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Cienciano EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no tienes acceso a un operador de cable y no dispones de señal de TV, puedes mantenerte informado del Alianza Lima vs. Cienciano EN VIVO ONLINE GRATIS con el minuto a minuto en la web de La República Deportes, donde verás todas las incidencias del partido con marcadores en directo y las mejores jugadas.

¿Cómo ver Alianza Lima vs. Cienciano en Tarjeta roja?

Ingresa a www.tarjetarojatvonline.sx

En la lista de cotejos busca Alianza Lima vs. Cienciano

Haz clic en el cotejo y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Tarjeta Roja por internet gratis?

Para ver TARJETA ROJA por internet gratis, solo debes ingresar a www.tarjetarojatvonline.sx desde navegadores como Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, entre otros. Recuerda que para evitar los molestos cortes de la transmisión es necesaria una buena conexión a internet.

Alineaciones posibles de Alianza Lima vs. Cienciano

Alianza Lima: Rivadeneyra; Lacerda, Montoya, Rojas; Canales, Caro, Ballón, Valenzuela, Oliva; Arley Rodríguez y Aldair Rodríguez.

Cienciano: Juniors Barbieri, Erick Perleche, Luis Álvarez, Hansell Riojas, Ayrthon Quintana, Jorge Molina, Jordan Guvin, Kevin Sandoval, Juan Romagnoli, Raziel García, Danilo Carando.