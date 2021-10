Ricardo Gareca sobre la ausencia de Santamaría: “Ahora no está y hasta hace poco fue titular”

¿Castigo? Tras dar a conocer la lista de convocados para los próximos duelos ante por la fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022, Ricardo Gareca se refirió a los futbolistas ausentes y explicó el motivo de su decisión. Uno de los nombres que más resaltó fue Anderson Santamaría, el central venía de ser titular en las últimas presentaciones y su omisión sorprendió a muchos.

El entrenador aprovechó una pregunta en relación al no llamado de otros defensores para pronunciarse. “No es fácil hacer una lista. Ahora no está Santamaría que hasta hace poco fue titular”, precisó en conferencia de prensa.

El error. Santamaría quiso salir jugando y finalmente Neymar le quitó el balón para iniciar la jugada de gol que abrió el marcador para Brasil por las eliminatorias. Foto: difusión

A su vez, el ‘Tigre’ no descartó el retorno del central de la Liga MX para las jornadas finales del certamen. “Ha venido con problemas que lo mantuvieron marginado. Ante esa situación, se empieza a achicar el margen de convocatoria y quedan afuera jugadores importantes. No definitivamente, solo por este primer partido. Quizás a lo mejor en el siguiente es convocado, o en el tramo final de eliminatorias pasen a ser jugadores fundamentales”, añadió.

Por otra parte, en la línea ofensiva también hubo elementos que fueron relegados. Paolo Guerrero y Raúl Ruidíaz no disputarán los compromisos por lesión, mientras que Santiago Ormeño no fue incluido por la poca regularidad que tiene en el León.

“Queremos darle oportunidad a todos los jugadores, pero también creemos que no se nos ha escapado nada. Que no se nos ha escapado una figura rutilante, que sea figura y que de pronto no esté en la Selección. Seguimos de cerca a todos” puntualizó.

Lista de convocados de la selección peruana

Pedro Gallese

Carlos Cáceda

José Carvallo

Luis Advíncula

Jhilmar Lora

Miguel Araujo

Luis Abram

Aldo Corzo

Christian Ramos

Carlos Zambrano

Alexander Callens

Miguel Trauco

Marcos López

Nilson Loyola

Wilder Cartagena

Renato Tapia

Pedro Aquino

Christian Cueva

Horacio Calcaterra

Raziel García

Yoshimar Yotún

Christofer Gonzales

Sergio Peña

André Carrillo

Gabriel Costa

Gianluca Lapadula

Jefferson Farfán

Alex Valera

¿Cuándo juegan Perú vs. Bolivia?

El primer partido de la próxima fecha doble de eliminatorias, entre Perú vs. Bolivia en Lima, se llevará a cabo el jueves 11 de noviembre desde las 9.00 p. m. en el Estadio Nacional. Ambas selecciones volverán a encontrarse casi un mes después de su último cruce.