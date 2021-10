Gareca sobre la ausencia de Ormeño: “Queremos darle participación a los que tienen una continuidad”

Sin margen de error. Ricardo Gareca comunicó la lista de jugadores que integrarán la selección peruana en la próxima fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022 y una de las sorpresas fueron los jugadores presentes en la zona de ataque. Más allá de los lesionados Paolo Guerrero y Raúl Ruidíaz, uno de lo que resalta es Santiago Ormeño

El delantero del León tuvo participación ante Bolivia en la última fecha triple; sin embargo, para esta ocasión el ‘Tigre’ decidió no llamarlo. “Queremos darle participación a los que mayormente tienen una continuidad. Lapadula ha tenido una continuidad, Valera ha tenido continuidad”, acotó

Santiago Ormeño ingresó en el segundo tiempo ante Bolivia. Foto: Twitter/@Santorme

“Aún entrando Jefferson en el segundo tiempo ha tenido más minutos. El promedio de Ormeño es poco. No significa que no lo tengamos en cuenta, pero en estos partidos decidimos no considerarlo”, detalló.

De esta manera, la Blanquirroja afrontará con tres delanteros los duelos ante La Verde y La Vinotinto en noviembre. Los futbolistas considerados en la zona ofensiva fueron Jefferson Farfán, Gianluca Lapadula y Alex Valera.

Lista de convocados de la selección peruana

Pedro Gallese

Carlos Cáceda

José Carvallo

Luis Advíncula

Jhilmar Lora

Anderson Santamaría

Luis Abram

Christian Ramos

Carlos Zambrano

Alexander Callens

Miguel Trauco

Marcos López

Nilson Loyola

Wilder Cartagena

Aldo Corzo

Renato Tapia

Pedro Aquino

Christian Cueva

Yoshimar Yotún

Christofer Gonzales

Sergio Peña

Horacio Calcaterra

Raziel García

André Carrillo

Gabriel Costa

Gianluca Lapadula

Jefferson Farfán

Alex Valera

¿Cuándo juegan Perú vs. Bolivia?

El primer partido de la próxima fecha doble de eliminatorias, entre Perú vs. Bolivia en Lima, se llevará a cabo el jueves 11 de noviembre desde las 9.00 p. m. en el Estadio Nacional. Ambas selecciones volverán a encontrarse casi un mes después de su último cruce.